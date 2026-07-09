Com florestas tropicais, cascatas e fortes credenciais de bem-estar, a ilha tropical destronou a vencedora grega do ano passado.

Haverá alguma coisa que uma ilha não consiga resolver? Uma semana má? Ilha. Crise existencial? Ilha. Aquele chat que anda há que tempos para silenciar? Abençoadamente sem rede numa ilha. Por isso, quando é anunciado o ranking anual das melhores ilhas do mundo, nós prestamos atenção.

Todos os anos, a equipa da Travel + Leisure pede aos seus leitores que classifiquem as ilhas que visitaram e depois faz as contas para os World's Best Awards da revista. A lista deste ano traz uma verdadeira reviravolta no topo.

A melhor ilha do mundo em 2026 é... Koh Samui, na Tailândia. Uma vencedora estreante, que roubou a coroa a Paros, na Grécia, que liderou a lista em 2025.

Então, porquê Koh Samui – e porquê agora? Bem, os leitores da T+L deram-lhe uns impressionantes 95,64 em 100 pontos, elogiando os alojamentos luxuosos, a floresta densa e as cascatas estrondosas – além da sua reputação como um dos grandes destinos de bem-estar do mundo.

Soa-lhe familiar? A ilha é o local onde foi filmada a terceira temporada de The White Lotus, e parece que uma série sobre um resort de bem-estar de luxo onde tudo corre terrivelmente mal convenceu toda a gente a reservar uma viagem.

A Tailândia, aliás, saiu-se bem no geral, com Phuket a conquistar o quinto lugar, o que significa que o país garante duas posições no top 5.

Encurraladas entre elas estão as Maldivas em segundo lugar – também conhecidas como o cenário de todas as publicações de lua-de-mel no Instagram – e as Galápagos em terceiro, casa de iguanas-marinhas, aves que não voam e limites rigorosos de visitantes que mantêm o local livre de multidões. Bali, na Indonésia, está em quarto, mantendo-se firme como o destino favorito de toda a gente para um "reset" espiritual acompanhado de uma taça de smoothie.

Então e a Europa?

A Europa tem uma nova campeã. A Sardenha foi eleita a melhor ilha do continente e a décima segunda do mundo, destacando-se como outra vencedora estreante. Assenta que nem uma luva à ilha italiana onde viver até aos 100 anos é um passatempo local. O momento também não podia ser melhor, já que a Sardenha está actualmente a investir 38 milhões de euros para renovar 15 das suas aldeias históricas.

Photograph: Shutterstock Madeira

Rui Soares Pico, Açores

Portugal ficou mais que bem na figura: Madeira e Açores estão no top 20 das melhores ilhas do mundo, em 16.º e 17.º lugar, respectivamente.

Quanto à vencedora do ano passado? Paros despencou do primeiro lugar directa para a 24.ª posição – a prova de que a fama das ilhas é uma coisa muito instável.

As 20 melhores ilhas do mundo em 2026, segundo a Travel + Leisure