Líridas marcam o regresso das chuvas de meteoros da Primavera

As Líridas atingem o pico a 22 de Abril. Saiba como e onde ver a famosa chuva de meteoros. Se é de caminhadas, também há.

Entre o Equinócio de Março e o Solstício de Junho, acontecem oito chuvas de meteoros, incluindo as famosas Líridas, que costumam atingir o seu pico no mês de Abril. Este ano, não é excepção, claro. O pico está previsto para 22 de Abril, a partir das 19.30 – o horário exacto poderá variar entre as 16.40 de dia 22 e a meia-noite, já no dia 23. Sob céus escuros, é possível ver até cerca de 18 meteoros por hora. Se conseguir “esconder” a Lua atrás de uma árvore, prédio ou colina, talvez até consiga ver melhor o fenómeno.

Conhecidas desde os tempos antigos, as Líridas estão associadas aos restos de poeiras deixados pela passagem do cometa Thatcher. Como a constelação que lhes dá nome só começa a nascer depois da meia-noite, a nordeste, as observações devem iniciar-se na segunda metade da noite. Visível nos dois hemisférios, é melhor observada no Norte, onde se encontra Portugal, especialmente no final da noite e antes do amanhecer, quando o radiante está alto no céu e a Lua mais baixa ou abaixo do horizonte.

Para uma melhor experiência, recomenda-se que as observações comecem depois das 22.30. Em Portugal, a melhor janela é entre as 20.30 e a 01.30, uma vez que, em latitudes médias do Hemisfério Norte, o radiante aparece acima do horizonte por volta das 20.30 e atinge o seu ponto mais alto nas primeiras horas da manhã. Mas, atenção, as Líridas estão activas até dia 30 de Abril. Se tiver tempo para uma escapadinha, pode decidir o destino a pensar no melhor sítio para as ver.

Caso se queira tornar um astroturista profissional, só tem de descobrir qual é a melhor app para ver as estrelas para si. Nem todos temos a sorte de viver na região do Alqueva, onde há uma média de mais de duas centenas de noites sem nuvens, perfeitas para apreciar o tecto natural da Terra em todo o seu esplendor. Mas mesmo na cidade é possível ver as estrelas. Não acredita? Espreite a nossa lista dos melhores sítios para ver as estrelas em Lisboa (e arredores).

Se não quiser observar a chuva de meteoros sozinho, aproveite que a Lynx Travel está a organizar uma caminhada de três horas na Serra de Sintra, sempre com os olhos postos no céu. O percurso de cinco quilómetros inclui uma paragem num dos miradouros mais incríveis da região, o Miradouro de Santa Eufémia, a cerca de 470 metros de altitude. No final, o guia José Pereira promete animação e um brinde “com uma bebida afrodisíaca celta”. A inscrição é feita por e-mail (lynxtravel11@gmail.com) e a actividade custa 10€, para adultos, e 5€, para crianças dos seis aos 12 anos.

Depois das Líridas em Abril, seguem-se as Eta Aquáridas, que atingem o pico na noite de 5 para 6 de Maio. Já no Verão, teremos as Delta Aquáridas, que têm o seu pico nos dias 30 e 31 de Julho, e as Perseidas, uma das melhores chuvas de meteoros do ano, que terá o seu pico nos dias 12 e 13 de Agosto. É também em Agosto que poderá ver um eclipse solar total, visível numa pequena área do nordeste de Portugal, com elevado grau de obscurecimento em todo o país.

Passeio: A partir da Praça D. Fernando II (S. Pedro de Sintra). 24 Abr, Sex 21.30. 5€-10€

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