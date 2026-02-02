‘Calipso’, de Patrícia Mariano, foi considerada a quinta obra de arte urbana mais interessante do mundo, contribuindo para a entrada de Lisboa no pódio. Madrid conquistou o primeiro lugar.

Patrícia Mariano pintou o mural Calipso no Bairro da Bela Flor, em Campolide, durante o festival Muro Lx, e agora o seu trabalho foi distinguido pela plataforma Street Art Cities como o quinto melhor do mundo. O prémio contribuiu para colocar Lisboa no terceiro lugar do ranking das melhores cidades para apreciar arte urbana.

Entre as distinções da Street Art Cities destacam-se, ainda, Maria Callas, na Grécia, como o melhor mural do mundo e Madrid como a melhor cidade quanto à street art, graças às suas 425 peças no espaço público. A segunda melhor cidade para visitar neste âmbito é Atenas.

A Street Art Cities tem catalogados 83 mil murais em 1918 cidades e, todos os anos, através de votações do público e de artistas, premeia as melhores obras de arte urbana a nível internacional.

Kleomenis Kostopoulos via Facebook Maria Callas, Kalamata, Grécia

