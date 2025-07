Patrícia Mariano pintou um mural em Campolide. Agora, recebe destaque internacional

Chama-se ‘Calipso’ e foi executado durante a última edição do festival MURO LX, no Bairro da Bela Flor. E foi considerado a melhor intervenção de arte urbana de Junho pela Street Art Cities.

O mural Calipso, pintado por Patrícia Mariano, durante a última edição do festival MURO LX, foi considerado a melhor intervenção de arte urbana do mês de Junho pela plataforma internacional Street Art Cities. Fica no Bairro da Bela Flor, em Campolide, e concorre agora ao prémio Best of 2025.

Através de uma figura mitológica, uma ninfa do mar, retratada na empena de um prédio residencial, a artista portuguesa quis abordar temas como a sustentabilidade, a relação entre humanos e natureza e a importância da protecção dos recursos naturais. "Estou radiante. Esta conquista tem um significado especial porque sou mulher e acaba por ser um reconhecimento importante das nossas vozes e talentos no mundo da arte urbana", refere Patrícia Mariano, citada em comunicado.

Quanto à plataforma que a distinguiu, dedica-se a "documentar, celebrar e promover a arte urbana em todas as suas formas". A Street Art Cities conta com cerca de 78 mil murais mapeados em mais de 2000 cidades espalhadas pelo globo, além de também ter como propósito conectar artistas, fotógrafos e aficcionados da arte urbana em todo o mundo.

"Em Calipso, Mariano não só demonstra a sua excelência técnica e a sua voz singular no muralismo contemporâneo, como também dirige uma mensagem ambiental pertinente, instigando-nos a reconectarmo-nos e a cuidado do nosso mundo natural", afirma a plataforma em comunicado.

Com a distinção Best of June, a artista, que vive e trabalha em Lisboa, fica agora habilitada a ficar com o galardão anual. Vai concorrer com os vencedores dos restantes meses do ano, numa votação público que irá decorrer em Janeiro de 2026. Até lá, o seu mais recentemente trabalho fica exposto a céu aberto, em Lisboa.

