Lisboa mostra “how it's done” com festa temática de ‘Guerreiras do K-Pop’

A Casa Capitão estreia o Clubinho este sábado, dia 8. Uma festa para crianças, jovens e famílias partilharem coreografias na pista de dança.

Uma festa inspirada nas Guerreiras do K-Pop? Há. O Clubinho vai estrear a 8 de Novembro, na Casa Capitão, ao som de “Soda Pop”, “Golden” e outras canções daquele que se tornou o filme mais visto da história da Netflix.

“A ideia é simples: em cada edição, um tema toma conta da música e da energia”, lê-se em nota da Casa Capitão. “E para a estreia, abrimos a pista com a banda sonora do filme sensação do ano: KPOP Demon Hunters!”

Realizado por Maggie Kang e Chris Appelhans, Guerreiras do K-Pop (KPOP Demon Hunters, no original) é um musical de animação sobre um trio pop feminino – formado por Rumi, Mira e Zoey –, que luta contra demónios para salvar o mundo. O filme convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, incluindo a música pop, designada K-Pop, e a banda sonora transformou-se num verdadeiro sucesso discográfico, tendo alcançado o topo das tabelas nos EUA, com oito canções a figurarem simultaneamente na Billboard Hot 100.

A festa está marcada para sábado, 8 de Novembro, às 11.00, com o DJ Kiddo Saja. Para animar a pista, estará uma bailarina com o cosplay da Zoey, uma das personagens do filme. Os bilhetes já estão à venda e custam 5,50€ para adultos e 3,50€ para crianças até aos 12 anos.

Casa Capitão, Rua do Grilo, 119 (Beato). 8 Nov, Sáb 11.00. 3,50€-5,50€

