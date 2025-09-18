Lisboa vai requalificar o Teatro Laura Alves

Proposta do Livre foi aprovada em reunião de Câmara. Edifício da Rua da Palma albergou teatro até à década de 1980, sofreu incêndio em 2012 e está parcialmente devoluto.

É um edifício privado, mas isso "não iliba a Câmara Municipal de Lisboa de actuar no sentido de zelar pela requalificação deste espaço histórico", acredita o Livre, que viu aprovada esta semana, na reunião da autarquia, a reabilitação do antigo Teatro Laura Alves, na zona do Intendente. "Lisboa não pode perder a sua identidade cultural. O Teatro Laura Alves merece voltar a ser um espaço vivo, aberto à população e motor de novas dinâmicas culturais", partilha o partido nas redes sociais.

O prédio fica no número 253 da Rua da Palma, junto à antiga Garagem Liz (que foi transformada em 2022 num supermercado) e está num estado avançado de degradação. Na proposta aprovada prevê-se "um plano de resgate e reabilitação do imóvel", que permita devolver o equipamento à cidade.

DR Teatro Laura Alves

O Teatro Laura Alves foi inaugurado em 1968, por iniciativa do empresário e marido da actriz Laura Alves, Vasco Morgado, na sequência do fecho do Cine-Rex. O local recebeu várias peças de teatro de revista, tendo deixado de funcionar em 1987. Mais tarde, o edifício foi vendido e transformado numa residencial. Em 2012, um incêndio deflagrou num dos quartos da Noite Cristalina (assim se chamava o alojamento), destruindo o interior do imóvel, cuja degradação já estava em curso.

Além da perda de um espaço ligado à cultura da cidade, o Livre – que apresentou a proposta de reabilitação em Março – alerta para o facto de o estado actual do edifício implicar "um risco à segurança pública".

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp