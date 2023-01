O Pátio das Antigas: As três vidas de um teatro

Foi lá que Ivone Silva pisou as tábuas de um palco pela última vez, em 1987, numa revista em que contracenou com Camilo de Oliveira; ou que Jacinto Ramos e Glória de Matos protagonizaram uma célebre encenação de Quem Tem Medo de Virginia Woolf?, de Edward Albee, entre outros espectáculos. O Teatro Laura Alves foi inaugurado a 29 de Dezembro de 1968 na Rua da Palma, por iniciativa de Vasco Morgado, que o baptizou com o nome da sua mulher e grande actriz. Laura Alves que, no entanto, não entrou na peça de abertura da sala, O Jovem Mentiroso, de Keith Waterhouse e Wallis Hall, com direcção e encenação de Jacinto Ramos e interpretações de Rui de Carvalho, Brunilde Júdice, Manuela Maria e, em estreia no palco, Vasco Morgado Júnior, filho do empresário e de Laura Alves.

Mas antes de ser teatro, o edifício da Rua da Palma tinha albergado, entre 1936 e 1968, um cinema, o popular Cine-Rex, onde existiu também um grande espaço em que se faziam festas de passagem de ano e de Carnaval, e que chegou ainda a acolher sessões especiais de fados do Retiro da Severa. E antes disso, o prédio havia sido, desde 1929, a sede da Fundação Espírita Portuguesa, depois proibida pelo Estado Novo. O Teatro Laura Alves fechou já depois do 25 de Abril, em Dezembro de 1987, um ano após a morte da bem-amada actriz. Esteve lá instalada a seguir uma residencial, até o prédio arder em 2012.

