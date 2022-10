O Pátio das Antigas: Quando a Avenida do Aeroporto não tinha nome

Algumas casas espalhadas e quintarolas, pavimento de empedrado e trânsito escasso, em que os raros automóveis, ciclistas e motociclistas se misturavam com as carroças puxadas por cavalos e os burros montados pelos seus donos. Era assim, no início da década de 40 do século passado, e como a foto nesta página o testemunha, a futura Avenida do Aeroporto. Quando se começou a pensar na construção de um aeroporto para Lisboa (que seria inaugurado em 1942 e baptizado Aeroporto da Portela de Sacavém), a artéria não tinha nome. Era conhecida apenas como “prolongamento da Avenida Almirante Reis”, e quem lá morava recebia o correio assim endereçado: Senhor Fulano de Tal, prolongamento da Avenida Almirante Reis, Número tantos.

A artéria foi assim chamada dos anos 40 até meados da década de 50, até que em 1956 seria oficialmente designada como Avenida do Aeroporto (nome que, no entanto, esteve para ser atribuído à primitiva Rua Alferes Malheiro). O Almirante Gago Coutinho morreu três anos depois, em 1959, e em Janeiro de 1960, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu homenageá-lo dando o seu nome à Avenida do Aeroporto. Mas as coisas não ficaram por aqui. Finalmente, em Dezembro de 1989, o troço desta avenida entre a Rotunda do Relógio e o edifício do Aeroporto passou a ser denominado Alameda das Comunidades Portuguesas. De não ter nome, a artéria passou a coleccioná-los.

