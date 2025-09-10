Lisboa vai ter jogo anual com antigas glórias do futebol mundial

O primeiro Legends Charity Game, a repetir até 2030, acontece a 15 de Setembro, com o regresso aos relvados de estrelas absolutas como Figo, Deco, Kaká, Roberto Carlos, Stoichkov, Owen, Del Piero ou Schmeichel. Os Calema actuam no intervalo.

Quatro Bolas de Ouro, vencedores de campeonatos do mundo, da Europa, da América, dos Jogos Olímpicos, da Champions e da Libertadores, campeões de Inglaterra, Espanha, Itália, França, Portugal, Países Baixos, Brasil e Argentina. Talvez o Estádio de Alvalade, este ou o antigo, nunca tenha visto tantas lendas juntas no relvado como aquelas que vão disputar esta segunda-feira, 15 de Setembro, o primeiro Legends Charity Game. É um jogo que põe frente-a-frente lendas de Portugal e lendas do resto do mundo, com um objectivo solidário.

A organização quer angariar 1 milhão de euros, verba que distribuirá de seguida por quatro instituições: Cruz Vermelha Portuguesa, Caritas Portugal, The Ukrainian Red Cross Society e International Alert. “Os fundos serão revertidos para programas de apoio a comunidades e famílias em situação de grave vulnerabilidade”, informa em comunicado a promotora, a fundação britânica Sport Global. Para isso, conta com uma assistência de cerca de 50 mil espectadores (além da transmissão televisiva “com produção ao nível da Liga dos Campeões”) e com a página de donativos online, que vai em quase 240 mil euros.

O chamariz não é tanto a disputa nem o resultado do jogo, mas a oportunidade de ver de perto as antigas glórias do futebol. Na equipa Lendas de Portugal, Figo será o capitão e Costinha o treinador-jogador. O restante elenco inclui campeões do Euro 2016 e vice-campeões do Euro 2004, além de jogadores que se podem gabar de terem levantado o caneco da Liga dos Campeões e que passaram pelas mais diversas ligas: Vítor Baía, Deco, Maniche, José Bosingwa, Pepe, Ricardo Carvalho, Ricardo Quaresma, Fábio Coentrão, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Jorge Andrade, Tiago Mendes, Simão Sabrosa, Hélder Postiga, Nuno Gomes, Dani, Beto e Pauleta.

Do outro lado estarão as Lendas Mundiais, uma equipa de jogadores que, se fosse possível reunir cada um deles no seu prime, faria tremer as pernas a qualquer adversário – e deixar os adeptos num entusiasmo juvenil. Desde logo com a secção brasileira, que leva a jogo Kaká, Roberto Carlos e Cafu. A estes juntam-se os argentinos Zanetti e Saviola e um outro sul-americano inesquecível: René “El Loco” Higuita. O colombiano não será, no entanto, o único guarda-redes na ficha de jogo, tendo a companhia do checo Petr Cech e do holandês Edwin van der Sar.

Peter Schmeichel também estará presente, mas como treinador, auxiliado pelo uruguaio Diego Lugano. Tal como antigo keeper dinamarquês, de regresso à casa sportinguista estará ainda o búlgaro Balakov, estrela dos “leões” nos anos 1990, que agora partilhará o balneário com o seu conterrâneo Hristo Stoichkov; com os espanhóis Carles Puyol e Gaizka Mendieta; com os franceses Youri Djorkaeff e Christian Karembeu; com os italianos Marco Materazzi e Alessandro Del Piero; com os ingleses Michael Owen e John Terry; com o sueco Henrik Larsson; com o romeno Gheorghe Hagi; com o grego Giorgos Karagounis; e com o eslovaco Marek Hamsik.

O apito inicial vai soar às 20.00, com as portas do estádio a abrirem às 18.30. Meia hora antes, às 18.00, é quando as estrelas chegam a Alvalade. Às 19.40 há um espectáculo a anteceder o jogo e, no intervalo, actuam os Calema. O duo são-tomense volta assim aos concertos de estádio, poucos meses depois de ter esgotado o da Luz, do outro lado da Segunda Circular. A propósito de trocas de estádio, a organização revelou à Time Out que Alvalade é apenas, e para já, o palco do primeiro Legends Charity Game. A ideia é que o evento aconteça anualmente até 2030 (num total de seis jogos), mas a única certeza de momento é que será sempre em Lisboa.

“Com o Legends Charity Game, juntamos adeptos, lendas, música e comunidades num evento que é maior do que o próprio jogo. A partida vai unir gerações, e o Estádio José Alvalade é o palco ideal para um espectáculo que promete oferecer o melhor do entretenimento ao serviço de uma grande causa”, afirma na mesma nota o fundador da Sport Global, Rasmus Sojmark, que tem a Fundação Portuguesa de Futebol entre os seus parceiros.

Estádio José Alvalade (Campo Grande). Seg 19.40. 10-216€

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp