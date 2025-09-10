Lisboa vai ter jogo anual com antigas glórias do futebol mundial

[title]
Quatro Bolas de Ouro, vencedores de campeonatos do mundo, da Europa, da América, dos Jogos Olímpicos, da Champions e da Libertadores, campeões de Inglaterra, Espanha, Itália, França, Portugal, Países Baixos, Brasil e Argentina. Talvez o Estádio de Alvalade, este ou o antigo, nunca tenha visto tantas lendas juntas no relvado como aquelas que vão disputar esta segunda-feira, 15 de Setembro, o primeiro Legends Charity Game. É um jogo que põe frente-a-frente lendas de Portugal e lendas do resto do mundo, com um objectivo solidário.
A organização quer angariar 1 milhão de euros, verba que distribuirá de seguida por quatro instituições: Cruz Vermelha Portuguesa, Caritas Portugal, The Ukrainian Red Cross Society e International Alert. “Os fundos serão revertidos para programas de apoio a comunidades e famílias em situação de grave vulnerabilidade”, informa em comunicado a promotora, a fundação britânica Sport Global. Para isso, conta com uma assistência de cerca de 50 mil espectadores (além da transmissão televisiva “com produção ao nível da Liga dos Campeões”) e com a página de donativos online, que vai em quase 240 mil euros.
O chamariz não é tanto a disputa nem o resultado do jogo, mas a oportunidade de ver de perto as antigas glórias do futebol. Na equipa Lendas de Portugal, Figo será o capitão e Costinha o treinador-jogador. O restante elenco inclui campeões do Euro 2016 e vice-campeões do Euro 2004, além de jogadores que se podem gabar de terem levantado o caneco da Liga dos Campeões e que passaram pelas mais diversas ligas: Vítor Baía, Deco, Maniche, José Bosingwa, Pepe, Ricardo Carvalho, Ricardo Quaresma, Fábio Coentrão, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Jorge Andrade, Tiago Mendes, Simão Sabrosa, Hélder Postiga, Nuno Gomes, Dani, Beto e Pauleta.
Do outro lado estarão as Lendas Mundiais, uma equipa de jogadores que, se fosse possível reunir cada um deles no seu prime, faria tremer as pernas a qualquer adversário – e deixar os adeptos num entusiasmo juvenil. Desde logo com a secção brasileira, que leva a jogo Kaká, Roberto Carlos e Cafu. A estes juntam-se os argentinos Zanetti e Saviola e um outro sul-americano inesquecível: René “El Loco” Higuita. O colombiano não será, no entanto, o único guarda-redes na ficha de jogo, tendo a companhia do checo Petr Cech e do holandês Edwin van der Sar.
Peter Schmeichel também estará presente, mas como treinador, auxiliado pelo uruguaio Diego Lugano. Tal como antigo keeper dinamarquês, de regresso à casa sportinguista estará ainda o búlgaro Balakov, estrela dos “leões” nos anos 1990, que agora partilhará o balneário com o seu conterrâneo Hristo Stoichkov; com os espanhóis Carles Puyol e Gaizka Mendieta; com os franceses Youri Djorkaeff e Christian Karembeu; com os italianos Marco Materazzi e Alessandro Del Piero; com os ingleses Michael Owen e John Terry; com o sueco Henrik Larsson; com o romeno Gheorghe Hagi; com o grego Giorgos Karagounis; e com o eslovaco Marek Hamsik.
O apito inicial vai soar às 20.00, com as portas do estádio a abrirem às 18.30. Meia hora antes, às 18.00, é quando as estrelas chegam a Alvalade. Às 19.40 há um espectáculo a anteceder o jogo e, no intervalo, actuam os Calema. O duo são-tomense volta assim aos concertos de estádio, poucos meses depois de ter esgotado o da Luz, do outro lado da Segunda Circular. A propósito de trocas de estádio, a organização revelou à Time Out que Alvalade é apenas, e para já, o palco do primeiro Legends Charity Game. A ideia é que o evento aconteça anualmente até 2030 (num total de seis jogos), mas a única certeza de momento é que será sempre em Lisboa.
“Com o Legends Charity Game, juntamos adeptos, lendas, música e comunidades num evento que é maior do que o próprio jogo. A partida vai unir gerações, e o Estádio José Alvalade é o palco ideal para um espectáculo que promete oferecer o melhor do entretenimento ao serviço de uma grande causa”, afirma na mesma nota o fundador da Sport Global, Rasmus Sojmark, que tem a Fundação Portuguesa de Futebol entre os seus parceiros.
Estádio José Alvalade (Campo Grande). Seg 19.40. 10-216€
Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out
🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp