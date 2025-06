Concerto de Calema no Estádio da Luz impõe restrições ao trânsito até domingo

O concerto dos Calema, marcado para este sábado, 7 de Junho, no Estádio da Luz, vai implicar várias restrições à circulação rodoviária e ao estacionamento nas imediações, entre quinta-feira e domingo. A PSP já confirmou que haverá cortes e condicionamentos em várias ruas nas imediações do recinto, apelando ao uso dos transportes públicos e a deslocações feitas com a devida antecedência.

As primeiras alterações entram em vigor esta quinta-feira, 5 de Junho, às 20.00, altura em que será necessário assegurar reservas de estacionamento na Avenida Machado Santos e no Parque da EMEL na Praça Cosme Damião – restrições que se mantêm até às 16.00 de domingo. A partir das 16.00 de sexta-feira e até às 00.00 de sábado, haverá igualmente reservas no impasse à Rua João de Freitas Branco.

No sábado, dia do concerto, o trânsito será condicionado de forma mais significativa a partir do meio-dia. Estão previstos cortes e fortes restrições na Avenida Machado Santos e nas ruas confluentes, na Avenida Eusébio da Silva Ferreira (junto ao acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar), na Praça Cosme Damião, na Impasse à Rua João de Freitas Branco e na Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide). Nestes pontos, o trânsito poderá ser cortado antes do final do concerto e manter-se condicionado até às 02.00 de domingo, ou até o público sair por completo da zona envolvente ao estádio.

Os transportes públicos vão funcionar normalmente?

Também os transportes públicos poderão sofrer perturbações ao longo do dia, sendo esperadas alterações à circulação nas principais linhas que passam pela zona do Estádio da Luz. A PSP recomenda o uso desses mesmos transportes em detrimento de veículos particulares, sublinhando a importância de respeitar as indicações das autoridades e de utilizar os parques de estacionamento vigiados e autorizados.

A abertura oficial de portas para o concerto, no sábado, está marcada para as 17.00. Prevê-se uma grande afluência de público, o que, segundo a PSP, justifica a necessidade destes condicionamentos preventivos.

Os Calema são formados pelos irmãos Fradique e António Mendes Ferreira e têm raízes em São Tomé e Príncipe. Este concerto marca o encerramento da tour de 15 anos e é também a primeira vez que um artista de expressão portuguesa irá subir a um palco montado no maior estádio português.

Estádio da Luz (Lisboa). 7 Jun (Sáb). 21.00. 40€-65€

