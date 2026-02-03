Megadeth trazem digressão de despedida ao Evil Live

A banda de Dave Mustaine junta-se ao cartaz do festival com um concerto que integra a digressão de despedida e promete revisitar mais de quatro décadas de thrash metal.

A digressão de despedida dos Megadeth vai passar por Lisboa. A banda norte-americana fundada e liderada por Dave Mustaine está confirmada como co-headliner do Evil Live, que acontece a 5 de Julho na MEO Arena, num festival que conta já com Marilyn Manson, Mastodon, The Gathering e Imminence.

Fundados em 1983 por Dave Mustaine, depois de ser expulso dos Metallica, os Megadeth são considerados uma das bandas responsáveis pela definição do thrash metal e fazem parte do chamado “Big Four” do género, ao lado de Metallica, Slayer e Anthrax. Ao longo de mais de quatro décadas de actividade, o grupo construiu um catálogo que influenciou sucessivas gerações de músicos e de público, acumulando milhões de discos vendidos e uma discografia marcada por temas que se tornaram referências incontornáveis dentro do metal.

O concerto em Lisboa insere-se no capítulo final dessa trajectória. Depois de 43 anos de carreira, o grupo anunciou recentemente a despedida dos palcos, acompanhada pelo lançamento do décimo sétimo e último álbum de estúdio, intitulado simplesmente Megadeth. Editado a 23 de Janeiro, o disco assume-se como o encerramento da carreira da banda. O álbum vendeu cerca de 73 mil unidades na semana de estreia e superou o desempenho do anterior registo, The Sick, The Dying… And The Dead!, lançado em 2022, alcançando pela primeira vez o primeiro lugar da tabela Billboard 200, nos Estados Unidos.

Em palco, o concerto previsto para Lisboa deverá funcionar como uma retrospectiva abrangente da carreira dos Megadeth, cruzando clássicos que ajudaram a moldar o thrash desde os anos 80 com temas mais recentes, incluindo material do novo álbum. A formação actual da banda inclui ainda Teemu Mäntysaari, James LoMenzo e Dirk Verbeuren.

Rossio dos Olivais (Parque das Nações). 5 Jul, Sáb. 75€-79€

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn