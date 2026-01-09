Melhorado e inspirado, campo de jogos do Eucaliptal reabre em Benfica

Requalificação e pintura do campo vêm na sequência de uma série de intervenções no Jardim do Eucaliptal, junto à Estrada dos Arneiros. Investimento total foi estimado em 180 mil euros.

Depois de ganhar novo mobiliário urbano, um parque infantil renovado, um parque canino e uma sala para festas/eventos, o Jardim do Eucaliptal, em Benfica, inaugura o campo de jogos com uma pintura dos artistas Ediz One & Pariz One. A peça, de nome Be Olympic, começou a ser feita no Verão e ocupa a totalidade dos 540 metros quadrados do campo.

A série de intervenções no Jardim do Eucaliptal, no valor de cerca de 180 mil euros, foi anunciada pela Junta de Freguesia de Benfica em Abril de 2024 e consolida-se este mês de Janeiro, com a devolução à comunidade de um espaço de jogo que se encontrava deteriorado.

Melissa Vieira Jardim do Eucaliptal

"Com estas intervenções, o Jardim do Eucaliptal consolida-se como um espaço público de referência, promovendo o lazer, o desporto e o convívio intergeracional, e afirmando-se como um destino cada vez mais procurado pelas famílias da freguesia", destaca o organismo. Além dos equipamentos desportivos e lúdicos mencionados, o jardim conta ainda com um quiosque com esplanada e um anfiteatro ao ar livre onde acontecem eventos como cinema, concertos ou a tradicional celebração do Magusto.

