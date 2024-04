Jardim do Eucaliptal

Casas de banho e balneário renovados, parque infantil e campo desportivo requalificados, espelhos de água (inactivos há anos) transformados em esplanada e canteiro, espaço de apoio adaptado para sala multiusos (como festas de aniversário) e uma nova cobertura para o anfiteatro ao ar livre. Estas são algumas das operações em curso no Jardim do Eucaliptal, perto do Cemitério de Benfica. Mas também haverá estruturas novas, como equipamentos para a prática de exercício físico e um parque para cães.

Sob um investimento de 180 mil euros, as obras, anuncia a Junta de Freguesia de Benfica através das redes sociais, já começaram e prevê-se que continuem durante os próximos seis meses. Pinturas, a requalificação do mobiliário urbano, como os bancos de jardim, e da calçada que caracteriza o espaço (que está em bastante mau estado), bem como a manutenção da iluminação serão outras das frentes da obra. "Estes trabalhos visam assim atender às crescentes necessidades de melhoramento daquele espaço verde", assume o organismo.

Além dos equipamentos desportivos e lúdicos, como o campo desportivo onde há tabelas de basket mas nem por isso cestos ou o parque infantil a necessitar de melhorias, o Jardim do Eucaliptal é dotado de um quiosque com esplanada e de um anfiteatro onde acontecem eventos como cinema ao ar livre, concertos ou a tradicional celebração do Magusto.

