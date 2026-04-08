Meo Kalorama vai fazer uma festa de entrada livre para apresentar o cartaz completo

Na sexta-feira, 10 de abril, o 8 Marvila recebe o MEO Kalorama Takeover, evento de antecipação do festival. A curadoria é do projecto Chelas É O Sítio.

A primeira paragem do Meo Kalorama acontece com um Takeover, a 10 de Abril, no 8 Marvila. Uma noite que vai funcionar como uma festa de antecipação do festival, que se realiza de 28 a 30 de Agosto no Parque da Bela Vista. A programação começa às 18.30, com DJ set b2b de Sam The Kid e DJ Big. A entrada é livre, mas limitada à lotação do espaço, e é feita por ordem de chegada.

Além deste set, vão acontecer showcases de Muleka e Vilson, sob a curadoria do projecto Chelas É O Sítio – do qual Sam The Kid é um dos fundadores –, que se tem afirmado como um motor na afirmação de novos talentos da música urbana lisboeta e que tem marcado presença no Kalorama.

O encontro serve também de palco para a revelar os últimos nomes do cartaz da edição deste ano, numa conferência de imprensa integrada na festa. Entre os nomes já anunciados para a quinta edição do festival estão Lauryn Hill, Grace Jones, Vince Staples, Black Star, Peaches e Anna Von Hausswolff, bem como projectos que cruzam diferentes geografias e linguagens musicais.

Praça David Leandro da Silva, 8 (Marvila). 10 Abr (Sex) 18.30. Entrada livre

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