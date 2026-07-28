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Mercado de Benfica vai fechar para obras durante o mês de Agosto

Obras de requalificação representam investimento de cerca de três milhões de euros da Câmara Municipal de Lisboa.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Mercado de Benfica
Rita Chantre | Mercado de Benfica
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O movimentado Mercado de Benfica vai fechar a 2 de Agosto para obras de requalificação. O objectivo é substituir as câmaras de frio e de refrigeração, bem como melhorar o pavimento, os revestimentos, a iluminação e a ventilação, sob um investimento de cerca de três milhões de euros da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

As obras chegaram a estar agendadas para Janeiro deste ano, mas vão avançar apenas agora e, ao contrário do que era esperado, vão afectar a actividade dos comerciantes, já que o encerramento da estrutura deverá prolongar-se até ao final do mês. Recorde-se que, em Novembro, o presidente da CML afirmava que o mercado continuaria a funcionar durante a intervenção.

Em Dezembro do ano passado, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, declarava à Time Out, porém, que a intervenção planeada "não é o que se precisa". Apesar de "importante", é "uma obra coxa", distante da obra de "20 milhões planeada há quatro anos". "Temos receio de que seja uma intervenção para empurrar com a barriga a obra com que todos sonhamos", acrescentou. Para muitos comerciantes e clientes, porém, a intervenção que vai avançar agora mudará o essencial, gerando o menor impacto possível na actividade.

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