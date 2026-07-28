Mercado de Benfica vai fechar para obras durante o mês de Agosto

O movimentado Mercado de Benfica vai fechar a 2 de Agosto para obras de requalificação. O objectivo é substituir as câmaras de frio e de refrigeração, bem como melhorar o pavimento, os revestimentos, a iluminação e a ventilação, sob um investimento de cerca de três milhões de euros da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

As obras chegaram a estar agendadas para Janeiro deste ano, mas vão avançar apenas agora e, ao contrário do que era esperado, vão afectar a actividade dos comerciantes, já que o encerramento da estrutura deverá prolongar-se até ao final do mês. Recorde-se que, em Novembro, o presidente da CML afirmava que o mercado continuaria a funcionar durante a intervenção.

Em Dezembro do ano passado, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, declarava à Time Out, porém, que a intervenção planeada "não é o que se precisa". Apesar de "importante", é "uma obra coxa", distante da obra de "20 milhões planeada há quatro anos". "Temos receio de que seja uma intervenção para empurrar com a barriga a obra com que todos sonhamos", acrescentou. Para muitos comerciantes e clientes, porém, a intervenção que vai avançar agora mudará o essencial, gerando o menor impacto possível na actividade.

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