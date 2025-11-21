Mercado de Vinhos chega à Cordoaria Nacional com 100 produtores

O Mercado de Vinhos, que no ano passado se realizou no 8 Marvila, transfere-se agora para a Cordoaria Nacional, onde se vai realizar já este fim-de-semana, nos dias 22 e 23 de Novembro. Mantendo o foco nos pequenos e médios produtores nacionais, o evento vai reunir mais de cem produtores de vinho e gourmet de várias regiões do país.

Entre os novos produtores, estão Xvinus, Só Vinha, Casa de Sabicos e Adega dos Nascedios, por exemplo. Está também confirmada a presença da Quinta dos Monteirinhos, Ninho da Pita, Quinta das Toroas, Pedra Só, Quinta da Ponte Pedrinha e Casa José Pedro, entre outros.

Além do mercado, vão ser sorteadas garrafas de vinho hora a hora. Para ser um dos vencedores, os visitantes só têm de colocar numa tômbola um formulário que os habilita a participar. Está também marcada, para domingo, uma formação para aprender a provar vinho com Tiago Paula, presidente da Associação de Escanções.

Haverá ainda testes gratuitos e voluntários de alcoolemia à saída do evento. Durante, poderá fazer um percurso com óculos 3D, que simula uma taxa de alcoolemia superior ao permitido e permitirá aos visitantes perceber como a capacidade de controlo fica alterada.

Com organização da House of Wines, o Mercado de Vinhos estará aberto no sábado, das 13.00 às 21.00, e no domingo, das 12.00 às 20.00. O bilhete custa 12,50€ online até à meia-noite desta sexta-feira, 21 de Novembro, e 15€ no local. Há ainda bilhetes de prova a 35€ – se comprar a entrada e a prova em conjunto, fica a 45€.

Mercado de Vinhos, Cordoaria Nacional. 22-23 Nov, Sáb 13.00-21.00, Dom 12.00-20.00. Desde 12,50€

