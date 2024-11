Mercado de Vinhos ruma a Marvila com paragem em Trás-os-Montes

Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, decorre a 11.ª edição do Mercado de Vinhos, que terá lugar numa nova localização, o 8 Marvila. E há mais uma novidade: este ano, os visitantes poderão fazer-se acompanhar dos seus animais de estimação. A iniciativa é pet-friendly e contará com mais de uma centena de pequenos e médios produtores de vinho de várias regiões do país, num total de 700 vinhos em prova.

O programa de provas especiais, gratuito mas sujeito a inscrição prévia (via inscricoes@mercadodevinhos.pt), irá contar este ano com a participação de 13 produtores de Trás-os-Montes, a região convidada desta edição. Acontece no primeiro dia do evento e dá aos visitantes a oportunidade de “ouvir, na primeira pessoa, as histórias e toda a informação sobre as especificidades dos terroirs, das castas e das tradições da terra quente transmontana”, explica a House of Wines, entidade organizadora, em comunicado.

No dia 1 de Dezembro, os olhares voltam-se para outra bebida. A Associação dos Escanções de Portugal irá apresentar um programa de quatro sessões orientadas por alguns destes profissionais, dando a conhecer ao público não só os benefícios da água, mas também o modo como esta pode – e deve – ser harmonizada com o vinho.

Os bilhetes para as provas de vinho da Associação dos Escanções de Portugal estão à venda na plataforma Ticketline, pelo preço de 10 euros. Na bilheteira do evento, o custo sobe para os 15 euros.

Praça David Leandro da Silva, 8 (Marvila). 30 Nov-1 Dez Sáb 13.00-21.00 Dom 12.00-20.00. 10€-15€

