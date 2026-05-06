Mercado do Lumiar reabre após meses de obras

Não é a primeira vez que o Mercado do Lumiar passa por obras de renovação. Em 2018, reabriu como o primeiro mercado municipal biológico de Lisboa, com uma nova imagem e conceito. Desta vez, as obras incidiram na renovação do espaço (as lojas e bancas foram transformadas de raiz), na melhoria dos acessos e na criação de uma nova zona de restauração. O equipamento reabre oficialmente ao público no sábado, 9 de Maio, às 11.00, com "momentos de recepção, apresentação do espaço e participação dos lojistas".

DR via JFL O mercado renovado

"A nova zona de restauração pretende complementar a actividade histórica do mercado, trazendo novas razões para visitar o espaço ao longo do dia e da semana. Cafés, refeições ligeiras, petiscos, bebidas, momentos de convívio, actividades culturais e iniciativas de dinamização local farão parte deste novo ciclo do Mercado do Lumiar", pode ler-se no comunicado enviado pela Junta de Freguesia, responsável pela gestão do equipamento. Para o presidente, Ricardo Mexia, o objectivo é que o mercado "volte a ser um espaço central na vida da freguesia: um lugar onde se compra, mas também onde se fica, onde se encontra a comunidade e onde se criam novas dinâmicas de proximidade”. A nova área de estar serve não só comer e beber, como também para acolher programação cultural, promete o organismo.

O Mercado do Lumiar regressa, assim, com "uma imagem renovada e com uma proposta mais aberta à comunidade".

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