Mercadona já tem data certa para abrir a primeira loja em Lisboa

Depois de seis anos em Portugal, a Mercadona chega finalmente à maior cidade do país – e logo com duas lojas. Para a primeira falta menos de um mês.

Habemus data para a inauguração do primeiro Mercadona de Lisboa. A loja vai inaugurar a 13 de Novembro, pelas 09.00, na Rua Hermínio da Palma Inácio, na Alta de Lisboa, marcando um passo importante na expansão da cadeia espanhola em Portugal, seis anos após o início da sua actividade no país. A data exacta foi anunciada esta terça-feira.

Esta abertura é uma das duas que a empresa vai fazer na cidade, a par de uma loja na Quinta do Lambert, no Lumiar, e integra um plano mais amplo que prevê dez novas lojas em território nacional ao longo de 2025.

O supermercado da Alta de Lisboa terá uma área de vendas de cerca de 1900 metros quadrados, com corredores amplos e zonas divididas entre charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, talho, frutas e legumes e pronto-a-comer. Esta inauguração vai também gerar aproximadamente 90 novos postos de trabalho com contratos sem termo desde o primeiro dia, informa a empresa.

Além do supermercado, o edifício da Alta de Lisboa acolherá um escritório corporativo, que se soma à sede da empresa em Vila Nova de Gaia, aberta em 2020. Esta presença reforçada em Lisboa acompanha o crescimento da cadeia, que conta actualmente com mais de 60 lojas em Portugal e emprega cerca de 7 mil pessoas, das quais 1700 foram contratadas em 2024.

