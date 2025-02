Mercadona chega finalmente a Lisboa – e logo com duas lojas

A Mercadona está a chegar a Lisboa. Não com uma, mas duas lojas. Depois de ter sido anunciado em Setembro do ano passado que a cadeia espanhola ia inaugurar um espaço na capital portuguesa, na Quinta do Lambert, no Lumiar, é agora anunciado que vai ser instalada outra na Alta de Lisboa.

Além destas lojas, vai também abrir um novo escritório corporativo da empresa em Lisboa, que irá complementar o de Vila Nova de Gaia, onde a empresa tem a sua sede em Portugal. Este ficará no edifício da Alta de Lisboa.



Estas inaugurações fazem parte de um reforço da presença da Mercadona em Portugal, com a abertura de dez novas lojas em 2025. Além das lojas lisboetas, vão também marcar presença em Loures (Santa Iria de Azóia e Frielas), Penafiel (Milhundos), Fafe, Leiria (Vale Sepal), Matosinhos (São Gens), Palmela e Porto (Amial).

A cadeia de supermercados já contava com 60 lojas espalhadas pelo país e dois blocos logísticos, mas com este plano de expansão vai terminar o ano com 70 supermercados em território nacional. A primeira abertura acontece já em Março, em Santa Iria de Azóia, Loures, mas o resto das inaugurações será faseado ao longo do ano.

Para acompanhar o crescimento da empresa, a Mercadona está a recrutar em diversas áreas, desde operadores de supermercado a auxiliares de manutenção e operadores de armazém.

