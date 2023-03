Depois de Oeiras, Lisboa. Mercadona vai abrir loja no Lumiar

A retalhista espanhola, que já conta com 39 moradas em Portugal, vai abrir na Quinta do Lambert. A loja ficará perto do Estádio de Alvalade.

A cadeia de supermercados espanhola Mercadona vai abrir uma loja em Lisboa, na Quinta do Lambert, Lumiar, avança o jornal ECO. Terá dois pisos e uma área comercial de 3422 metros quadrados. Além disso, vai ser construída uma rotunda de acesso à loja.

O parecer favorável da Câmara de Lisboa à proposta da retalhista, que contempla obras de ampliação nos pisos -1 e 0 do edifício, chegou esta quarta-feira, mas até ao momento ainda não foi divulgada uma data prevista para a abertura, nem existe confirmação de que esta será de facto a primeira a abrir em Lisboa, cidade onde a retalhista não tem qualquer loja de momento.

Sobre investimentos, prazos, motivos para a escolha desta localização e eventuais outras lojas em Lisboa, a Mercadona não abre o jogo. "Efectivamente, essa loja faz parte dos estudos que levamos a cabo em todo o país, com o objectivo de prosseguir com o nosso plano de expansão. De momento, não há mais informações a acrescentar", diz à Time Out, sucintamente, fonte da retalhista.

Até ao momento, a Mercadona já conta com 39 espaços em Portugal. Só no ano passado abriram dez, entre as quais a primeira no distrito de Lisboa, em Oeiras. A loja no Lumiar ficará perto do Estádio de Alvalade.



+ Acha que Lisboa é culta? Conte-nos tudo através do inquérito da Time Out

+ Como Lisboa está a combater a crise da habitação, no novo Lisbon by Time Out