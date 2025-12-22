Metro de Lisboa não estende serviço na Passagem de Ano

O serviço não vai ser reforçado na madrugada de 1 de Janeiro, como aconteceu no ano passado. A circulação cessa à uma da manhã, como num dia normal.

O Metropolitano de Lisboa anunciou esta segunda-feira quais serão os horários de circulação nas noites de Natal e da Passagem de Ano. Ao contrário do ano passado, quando garantiu a circulação até às três da manhã nas linhas Azul e Verde, o metro circulará apenas até à 01.00, como acontece habitualmente.

Não prevê, por isso, garantir qualquer serviço de transporte excepcional para quem se quiser juntar à habitual festa de Passagem de Ano promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, no Terreiro do Paço, que terminará às 01.00, precisamente. No dia 1 de Janeiro, abrirá às 06.30.

Já na noite de Natal, de 24 para 25 de Dezembro, o serviço encerra mais tarde do que o habitual, como nota o Metropolitano em comunicado. “O Metropolitano de Lisboa acompanhará a evolução da procura ao longo desta quadra festiva, procedendo aos ajustamentos que se revelem necessários, em função das condições operacionais, de segurança e da disponibilidade de recursos”, lê-se também na mesma nota.

O Metropolitano de Lisboa vai funcionar até mais tarde na noite de Natal, quando habitualmente cessa a circulação mais cedo (há um ano encerrou às 22.00). Encerrará à 01.00 e reabre no dia 25 de Dezembro às 06.30 (há um ano reabriu às 08.00).

