A festa começa ao ritmo do pop e do afro house e abre caminho para o artista mais ouvido do ano no Spotify – Plutonio. A noite segue com fogo-de-artifício, drones e reggaeton.

O Terreiro do Paço volta a ser o principal palco da Passagem de Ano em Lisboa. A festa é de entrada livre e arranca às 21.30, ao som de DJ Mojo, acompanhado pelo comparsa MC Márcio Jesus. Adivinha-se um aquecimento recheado de êxitos pop, com notas de afro house, reggaeton e urban beats.

A mesa de mistura abre caminho para o cabeça de cartaz. Plutonio, o artista mais ouvido do ano no Spotify em Portugal, sobe ao palco às 22.30 e, com ele, os ritmos do hip-hop, do trap e do RnB.

O final do concerto vai coincidir com as 12 badaladas. Conte com dez sólidos minutos de fogo-de-artifício sobre o Tejo e com 250 drones que vão ajudar a iluminar o céu. A animação segue até à uma da manhã. DJ Mojo volta a assumir os comandos da festa, desta vez acompanhado pelo animador de rádio Helder Tavares.

Juntos vão entregar um espectáculo chamado I Love Reggaeton e comprometem-se a visitar os grandes êxitos deste género musical, desde o início dos anos 2000 até à actualidade.

Terreiro do Paço. 31 Dez 21.30-01.00. Entrada livre

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn