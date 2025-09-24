Miss Pavlova chega a Lisboa (e com entregas gratuitas)

São as mais famosas pavlovas do Porto e estreiam-se em Lisboa a 25 de Setembro. Durante o primeiro mês, há entregas grátis.

Dois anos depois de celebrar uma década de vida no Porto, a Miss Pavlova estreia-se em Lisboa, em formato dark kitchen, com as suas sobremesas artesanais, feitas com ingredientes frescos e uma estética irreverente. “Este modelo permite-nos responder com rapidez aos pedidos dos clientes e, ao mesmo tempo, manter a qualidade artesanal que sempre nos distinguiu”, diz a fundadora Ana Maio.

A chegada a Lisboa acontece através do Weat, que se apresenta como o primeiro hub gastronómico nacional. Situado na Doca do Espanhol, em Alcântara, o espaço oferece às marcas de restauração as vantagens de um co-work: “partilha de know-how, rede de networking corporativa e, sobretudo, a redução das barreiras de entrada num sector altamente competitivo”, lê-se em comunicado da Miss Pavlova, que arranca a nova operação em Lisboa a 25 de Setembro, com entregas disponíveis também para os concelhos de Cascais, Amadora, Oeiras, Odivelas, Loures e Sintra.

Está garantida a parceria com plataformas de entregas, como a Uber Eats, a Glovo e a Bolt Food, mas as encomendas também podem ser feitas via WhatsApp (+351 910 569 598) ou através da loja online da marca. Além disso, a Miss Pavlova vai oferecer os portes durante o primeiro mês, em encomendas realizadas exclusivamente na loja online, com um valor mínimo de 29€.

Se quiser umas cookies (4,20€-5,60€), uns macarons (1,60€-19€), uns curds (5,80€) ou umas bolachinhas agridoce (6,50€-10€), o envio nacional por transportadora também é possível. A excepção são as pavlovas (36€-48€/inteiras ou 4,70€-5,90€/fatias), cuja frescura exige entrega local, no Porto e agora em Lisboa. “Ao contrário da maioria dos negócios do sector, a Miss Pavlova diferencia-se por oferecer a possibilidade de encomendar uma pavlova inteira no próprio dia, com apenas três horas de antecedência, disponível em formato take away ou entrega premium”, lê-se em comunicado à imprensa.

E há muito por onde escolher: desde a Pavlova Floresta Negra (48€), com base de merengue de chocolate e recheio de natas, com cobertura de frutos silvestres, açúcar e cacau em pó, até à Pavlova Natas do Céu (36€), com base de merengue branco, bolacha maria triturada, natas e doces de ovos.

