Transmissões ao vivo dos jogos, gastronomia portuguesa, bebidas típicas e jogos interactivos. Se andar pela Grande Maçã, junte-se à festa.

A Time Out associou-se à FPF (Federação Portuguesa de Futebol) para criar uma celebração cultural e uma experiência para adeptos verdadeiramente única. Se anda a viajar e quer viver o Campeonato do Mundo FIFA 2026 de uma forma envolvente, visite o Time Out Market de Nova Iorque, em Brooklyn, para assistir a animadas sessões de transmissão dos jogos, participar em actividades culturais, desfrutar de música ao vivo com DJs e muito mais.

É como fazer uma viagem a Portugal sem sair da cidade que nunca dorme.

A partir deste sábado, 13 de Junho, o mercado de Brooklyn será transformado na multissensorial Casa de Portugal, onde poderá não só assistir em directo aos emocionantes jogos dos dias 17, 23 e 27 de Junho, mas também descobrir o melhor da cultura portuguesa.

No espaço temporário, instalado no quinto piso do Time Out Market, é possível provar uma selecção de vinhos portugueses, saborear especialidades gastronómicas, tirar fotografias memoráveis, desfrutar de animação no terraço com vista para Manhattan e participar no quiz interactivo dos jogos de Portugal.

Quem procura ainda mais experiências portuguesas, pode visitar o segundo Time Out Market de Nova Iorque, em Union Square, onde vai encontrar um especial frango assado à portuguesa, disponível exclusivamente nos dias de jogo, e participar noutras iniciativas culturais promovidas pelo Turismo de Portugal.

A melhor parte? Um visitante muito sortudo vai ganhar uma viagem a Portugal depois da final do Campeonato do Mundo de Futebol. Neste jogo, parece que todos saem vencedores.

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