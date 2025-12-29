Mural de Campolide vai a votos para melhor obra de arte urbana do mundo

O mural Calipso, criado por Patrícia Mariano no âmbito do festival de arte urbana Muro Lx, está entre as obras que irão a votação no início de Janeiro através da plataforma Street Art Cities. O objectivo é eleger as melhores obras de arte urbana do mundo, partindo das obras que foram distinguidas todos os meses ao longo de 2025.

Inspirado na mitologia grego-romana, Calipso foi criado para "celebrar a beleza e a importância dos mares, de forma a promover a reflexão sobre a sustentabilidade e a preservação dos recursos hídricos", descreveu no Verão a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa, que promove o Muro Lx. Já em Junho deste ano, a obra foi considerada pela comunidade Street Art Cities a melhor intervenção de arte urbana do mês, concorrendo agora ao prémio Best of 2025. "Esta conquista tem um significado especial porque sou mulher e acaba por ser um reconhecimento importante das nossas vozes e talentos no mundo da arte urbana", afirmou Patrícia Mariano, referindo-se à distinção de Junho, através de um comunicado. Já a plataforma justificou o reconhecimento com a "excelência técnica" e a "voz singular no muralismo contemporâneo" da artista. "Também dirige uma mensagem ambiental pertinente, instigando-nos a reconectarmo-nos e a cuidar do nosso mundo natural", acrescentou a organização em comunicado.

DR Patrícia Mariano no Muro Lx

A Street Art Cities dedica-se a "documentar, celebrar e promover a arte urbana em todas as suas formas", contando para isso com o registo de cerca de 78 mil murais em mais de 2000 cidades do mundo.

