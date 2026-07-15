Museu Gulbenkian reabre este sábado. A entrada é gratuita até 26 de Julho

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Fechado para obras há mais de um ano, o Museu Gulbenkian reabre renovado. Durante nove dias, a entrada será gratuita. No sábado, fica aberto até à meia-noite.
Encerrado deste Março de 2025, o Museu Gulbenkian reabre este sábado, depois de meses de obras para melhorar as condições técnicas das galerias. A reabertura está marcada para este sábado, dia 18 de Julho, momento que servirá também para assinalar o 70.º aniversário da Fundação Gulbenkian.
As portas do museu abrem sábado, às 10.00, e, nesse primeiro dia, só fecham à meia-noite. No dia seguinte, domingo, o museu encerra às 20.00. A entrada é gratuita até 26 de Julho e será feita em intervalos de dez minutos, segundo informa o museu no seu site oficial. Aderentes do Cartão Gulbenkian poderão reservar bilhetes gratuitos online.
Os 70 anos da fundação servem ainda de pretexto para outras iniciativas. Até Outubro, o Átrio da Biblioteca de Arte Gulbenkian acolhe a exposição "Gulbenkian, 70 anos em cartaz", com uma selecção de 70 cartazes de uma colecção de mais de 1500 exemplares, produzidos entre 1957 e 2026.
No sábado, às 19.00, há também um concerto comemorativo que junta o Coro e a Orquestra Gulbenkian, o maestro Carlo Rizzi e a soprano Sonya Yoncheva. O alinhamento inclui composições de Bizet, Puccini e Verdi, entre outros.
Depois do fim-de-semana inaugural, o museu que alberga os tesouros da colecção de arte de Calouste Gulbenkian retoma o seu horário normal – aberto de quarta a segunda, das 10.00 às 18.00, encerrado à terça-feira, e aberto até mais tarde (21.00) ao sábado.
Avenida da Berna, 45 A (Praça de Espanha). Fim-de-semana inaugural: Sáb 10.00-00.00, Dom 10.00-20.00. Entrada livre
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