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Valter Hugo Mãe, Luísa Sobral e Hugo Van Der Ding são alguns dos nomes confirmados no Palco Literário do festival.
Há mais um palco no NOS Alive dedicado inteiramente aos livros e à escrita. O festival de música que acontece no Passeio Marítimo de Algés, a 9, 10 e 11 de Julho, vai inaugurar o Palco Literário com nomes como Valter Hugo Mãe, Pedro Chagas Freitas, Ana Markl e Luísa Sobral.
Durante os três dias do evento, o novo espaço vai acolher conversas conduzidas por jornalistas e profissionais da comunicação. No primeiro, 9 de Julho, a programação arranca com radialista e escritora Ana Markl, que conduz as sessões com Valter Hugo Mãe, cujo mote será “A que soam os livros?”, e com Pedro Chagas Freitas, numa conversa em torno da temática “Greatest Hits”.
No dia seguinte, 10 de Julho, as atenções viram-se para a ligação directa entre a criação de textos e a composição de canções. Luísa Sobral e Afonso Cruz sobem ao palco para discutir o processo criativo na sessão “Das letras à música”, que contará com a moderação de Pedro Boucherie Mendes.
O fecho do Palco Literário faz-se a 11 de Julho com mais dois debates. Ana Bárbara Pedrosa e Francisco Guimarães partilham ideias na conversa “Ensaiar a escrita”, moderada por David Azevedo Lopes, seguindo-se o humorista e autor Hugo Van Der Ding com a sessão intitulada “Isto não tem nada a ler”.
O NOS Alive, que conta com dois dos três dias de 2026 já esgotados, vai receber artistas como Foo Fighters, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Buraka Som Sistema, Lorde, Teddy Swims, Pixies, Matt Berninger, Zara Larsson, Wolf Alice e Skunk Anansie.
Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul, Qui-Sáb. 90€-213€
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