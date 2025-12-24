Musical ‘Evita’ chega a Lisboa em 2026 (com Sofia Escobar e Diogo Morgado)

Não é a primeira vez que vemos Evita em Lisboa. Em 2022, Armando Calado levou o espectáculo à MEO Arena, com um elenco exclusivamente nacional. Mas, desta vez, quando dizemos que o icónico sucesso de Andrew Lloyd Webber está a chegar a Lisboa estamos a falar de uma nova produção da Yellow Star Company, com Sofia Escobar e Diogo Morgado nos papéis principais, e encenação de Paulo Sousa Costa. A estreia está marcada para 25 de Março, com sessões no Capitólio até Maio, e já é possível comprar bilhete – os preços variam entre os 25€ e os 35€.

Lançado como álbum em 1976, Evita teve sucesso imediato, tendo estreado dois anos depois em West End, em Londres, e na Broadway em 1979, tornando-se desde então um dos musicais mais aclamados da história. A obra acompanha o percurso de Eva Duarte, desde a juventude em Junín até à carreira de actriz em Buenos Aires, o casamento com Juan Domingo Perón e a ascensão a primeira-dama da Argentina, começando pela sua morte prematura, em 1952, aos 33 anos, e recuando no tempo para retratar uma trajectória marcada por ambição, poder e influência. Ao longo dos anos, o papel foi interpretado por várias actrizes de destaque: Julie Covington no álbum original, Elaine Paige na estreia londrina, Patti LuPone na Broadway – o que lhe valeu um Tony – e Elena Roger nos revivals de Londres, em 2006, e de Nova Iorque, em 2012. No grande ecrã, foi Madonna que em 1996 protagonizou o filme de Alan Parker, vencedor de um Globo de Ouro.

Entre os temas mais emblemáticos do musical destacam-se “Don’t Cry for Me Argentina”, transformado num hino global, “Buenos Aires”, “Another Suitcase in Another Hall” e “High Flying, Adored”, numa banda sonora que cruza ópera-rock, música latina, baladas e grandes coros.

A versão portuguesa será produzida pela Yellow Star Company e, embora o elenco completo ainda não tenha sido anunciado, já é conhecido que Sofia Escobar e Diogo Morgado assumem os papéis principais. Os bilhetes (25€-35€) já estão à venda na BOL – Bilheteira Online e nos locais habituais.

Capitólio, Travessa do Salitre, 35. 25 Mar-3 Mai, vários horários. 25€-35€

