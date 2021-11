Musical "Evita" estreia em 2022

Depois do musical Evita ter sido adiado devido à pandemia, a nova data de estreia foi confirmada para o dia 26 de Março, na Altice Arena em Lisboa, com preços entre 30€ e 120€. No Porto, o espectáculo acontece no dia 9 de Abril, no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, com bilhetes à venda a partir dos 35€.

O espectáculo retrata a ascensão da jovem e ambiciosa Eva Perón. Nascida no seio de uma família pobre, acabaria por se tornar na mulher mais poderosa da América Latina. Os eventos da vida de Evita são comentados pelo narrador, Che. Esta obra-prima inclui os clássicos temas "Don’t Cry For Me, Argentina", "Oh, What a Circus", "Buenos Aires" e "Another Suitcase in Another Hall".

Com protagonistas portugueses — Madalena Alberto como Eva Perón, Ricardo Afonso como narrador e Mário Redondo no papel de Juan Domingo Perón — o espectáculo é uma adaptação da produção original de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, levada a cena pela primeira vez 1978 com mais de uma centena de artistas em palco.

A produção deste concerto semi-encenado ficou a cargo do cantor lírico Armando Calado, que em 2019 foi responsável por trazer O Fantasma da Ópera pela primeira vez a Portugal. A encenação é de Pedro Ribeiro, a coreografia de Sofia Loureiro.

Altice Arena, Rossio dos Olivais (Lisboa). Sáb (26 de Março) 21.30.

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Dom Manuel II (Porto). Sáb (9 de Abril) 21.30.