Na Graça, este casal brasileiro tem uma “casinha” de café de especialidade e vinhos naturais

Maria Clara Lima e Pedro Lima são duas partes de um todo. São um casal, sim, mas não é apenas o afecto (e outras tantas características pessoais) que os une. Há uma outra coisa, palpável, conhecida pelo seu cheiro e sabor intensos, pela sua cor escura, que junta os dois jovens brasileiros – o café. A paixão manifestou-se ainda Pedro vivia no Brasil. Uns anos depois, quando foi morar para Buenos Aires, consolidou-se por inteiro. Lá, fez um curso de barista e assim que veio para Portugal, há seis anos, soube que, um dia, gostaria de ter um café. Maria, a peça em falta, chegaria quatro anos depois. E juntos, finalmente, abriram as portas do Vezo Coffee, em Maio, na Graça.

A conversa tornou-se mais séria por volta de Dezembro de 2024. Maria trabalhava como professora na Universidade Lusófona e Pedro como artista visual quando pensaram em ter uma marca online de café de filtro. Perceberam, no entanto, que gostariam de ter um contacto mais próximo com os clientes e decidiram procurar um espaço para o Vezo Coffee (para o qual se juntaram a uma terceira sócia). Através de conhecidos, chegaram à proprietária do número 111 da Rua da Graça, onde hoje se encontra um pequeno café, composto por cadeiras e mesas díspares, compradas em segunda mão ou construídas pelo casal, e decorado com arte nas paredes.

Rita Chantre O Vezo Coffee

“Foi a gente que fez tudo, com ajuda dos nossos amigos e um conhecido que tratou da parte eléctrica e aquilo que a gente não sabia fazer. Mas foi bem gratificante, porque todos os dias um amigo passava e começava a pintar uma parede ou montar uma mesa com a gente. Foram dois meses de muita mão na massa”, explica Maria, também artista visual. Foi assim um projecto colaborativo, quase familiar. Os quadros pendurados e as peças de cerâmica à venda, expostas numa segunda divisão ainda mais pequena, são de alguns artistas que fazem parte do Lisbon Art Collective, e o menu foi desenhado em conjunto com uma amiga, que tinha trabalhado no restaurante SEM.

Além de aconchegante e tranquilo, tal qual uma “casinha”, queriam “que fosse um espaço para criar relações com outras pessoas”, continua. A relação que desenvolveu com Morgan von Mantripp e Yvonne Spresny, fundadores da empresa de torrefação von&vonnie, no Porto, é um desses exemplos. “Ele é especialista em café e ajudou muito a gente. Não era só encomendar o café, ele dava dicas, perguntava o que a gente precisava e, até hoje, está muito disponível para ajudar sempre que a gente precisa.” Não é de estranhar, por isso, que Maria e Pedro falem do café da von&vonnie com tanto apreço.

Rita Chantre Pedro Lima, um dos proprietários, a preparar o café, no Vezo Coffee

Antes de encomendar, provam vários grãos e, feita a escolha, o café já torrado e embalado chega ao café, onde se encontra à venda com o rótulo da Vezo. “O nosso conceito de marca sempre se focou no café de alta qualidade, em que a gente pega projectos muito honestos com uma rastreabilidade do grão muito grande. A gente consegue saber exactamente até quanto cada pessoa que colhe o café recebe de salário. É bem sustentável e justo com as fazendas e com quem lá trabalha.” As variedades, que mudam frequentemente, podem vir do México, da Etiópia ou do Ruanda – está tudo explicado no cartão que é servido com a chávena de café.

As bebidas – lattes, cafés e cold brews – são preparadas em máquinas V60 ou Aeropress e os preços variam entre os 3€ e os 5,50€. Há, claro, matcha, da espanhola Tranquilo (4,50€-5,50€), chá, sumo de laranja e batidos. Como dissemos, Maria e Pedro são duas partes de um todo, o que, em termos práticos, significa que enquanto Pedro se encarrega de fazer o café, Maria cozinha (ao lado do ajudante Lucas), já que sempre foi algo que gostou de fazer para amigos e família.

Rita Chantre Cold brew

Rita Chantre Matcha latte e Special iced matcha

A comida é simples e de qualidade, afiança a proprietária, ao explicar que é tudo feito na casa (à excepção do pão, fornecido pela doBeco). “Trabalhamos com projectos locais, como os queijos do Ortodoxo, que são excelentes e são portugueses, e as sardinhas enlatadas do José Gourmet, que também são muito boas. É sempre importante valorizar a produção local.” E respeitar os produtos de cada estação.

Ora para pequeno-almoço, ora para almoço, a carta propõe croissant com burrata, presunto e óleo de manjericão (7,50€); pão massa-mãe com requeijão de vaca e compota (4,50€); bolo de tapioca e queijo, pulled pork e chutney de maracujá (9,50€); escabeche de carapau, azeite de ervas e labneh em pão brioche (9,50€); ou salada de tomate, burrata, molho XO (molho picante feito a partir de frutos do mar) de cebola e azeite de ervas, acompanhada de uma fatia de pão (10,50€). Nos doces, conte com rolos de canela, paçocas, cookies e bolo de tapioca com canela, maçã caramelizada e farofa de toffee (4,50€).

Rita Chantre Salada de tomate e burrata e escabeche de carapau em pão brioche

Mas o Vezo não se fica por aqui. É também bar de vinhos naturais, cujos apreciadores, segundo o casal, são muitos dos mesmos clientes que chegam à procura de café de especialidade. Os vinhos, que podem ser pedidos ao copo ou à garrafa, incluem o Aradas, o Anexo ou o Automático. O copo ronda os 5€ e os 8€, enquanto uma garrafa pode ir dos 19€ aos 30€. Os vinhos sem álcool são italianos. Para acompanhar, há duas tábuas – uma pequena a 8,50€ e uma grande a 14,50€ – recheadas de pão, queijo, azeitonas, compota ou presunto.

Rua da Graça, 111 (Graça). Ter-Sex 09.00-19.00, Sáb-Dom 09.00-17.00

