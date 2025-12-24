Nasceu um chimpanzé no Zoo de Lisboa. Ainda não se sabe se é menino ou menina

A cria foi anunciada esta segunda-feira, 22 de Dezembro, e já pode ser vista junto da mãe, Gabi, e da avó, Gugu.

A família do Jardim Zoológico de Lisboa acaba de aumentar. Há uma nova cria de chimpanzé para ver. Nasceu a 30 de Novembro, com cerca de dois quilos, e já se encontra junto à sua progenitora, que lhe irá garantir os cuidados essenciais nesta primeira fase de desenvolvimento.

“O sexo ainda não foi determinado, uma vez que, nesta fase, a cria permanece sempre junto da mãe, Gabi, nascida no Jardim Zoológico em 2005. Também a avó, Gugu, que nasceu no parque em 1995, acompanha este novo ciclo familiar, testemunhando agora a terceira geração desta linhagem”, lê-se em comunicado do Zoo.

Durante os primeiros anos de vida, as crias de chimpanzé dependem profundamente da progenitora, que assegura a sua protecção, transporte e amamentação, um processo que, nesta espécie, pode prolongar-se até aos quatro anos.

Segundo o Jardim Zoológico, os chimpanzés enfrentam actualmente graves ameaças à sua sobrevivência, tal como a caça ilegal para o comércio de bushmeat (carne de animal silvestre) e a destruição contínua do seu habitat, levando a que a espécie já esteja classificada como “Em Perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

Enquanto membro activo de programas internacionais de reprodução e investigação, o Jardim Zoológico procura contribuir para a manutenção de populações geneticamente saudáveis e a sensibilização do público para os desafios que os chimpanzés enfrentam na natureza.

O Jardim Zoológico abre todos os dias (até no dia 25 de Dezembro), de segunda a domingo, das 10.00 às 20.00. Este ano, está também presente, com um espaço dedicado à natureza, no Wonderland Lisboa. Se quiser participar nas actividades programadas pelos educadores ambientais, aponte as datas: 27 e 28 de Dezembro, das 14.30 às 18.30, no espaço MEO, no Parque Eduardo VII.

Jardim Zoológico de Lisboa, Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Dom 10.00-20.00. 17,58€-28,98€ | Wonderland Lisboa, Espaço MEO. 27-28 Dez, Sáb-Dom 14.30-18.30. Grátis

