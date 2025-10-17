No último domingo de Outubro, a hora muda (e pode dormir mais)

É na madrugada de 26 de Outubro que acontece a mudança para o horário de Inverno. Em Portugal Continental, quando forem 02.00 passa a ser 01.00.

É agora que se adianta ou que se atrasa? Ainda bem que pergunta, porque está quase na hora de acertar o relógio outra vez. No último domingo de Outubro, dia 26, acontece a mudança para o regime de Inverno. Em Portugal Continental, quando forem 02.00 passa a ser 01.00, o que significa que vai poder ficar mais uma hora na cama.

O atraso de uma hora significa que, até 30 de Março de 2026 (dia em que o horário de Verão volta a entrar em vigor), os dias são mais curtos. Mas, se olhar para o copo meio cheio, daqui para a frente o sol começa a brilhar mais cedo e, mesmo que a descida das temperaturas e o regresso dos dias de chuva esteja no horizonte, lembre-se: são a desculpa perfeita para se atirar a maratonas caseiras de cinema, aprender a fazer pão ou pôr a leitura em dia.

A mudança de hora – que prevê que todos os anos os relógios sejam, respectivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de Março e no último domingo de Outubro – é regulada por uma directiva europeia de 2000. Em 2018, a Comissão Europeia chegou a propor a sua revisão, mas a posição do governo português quanto à possível abolição do horário bianual tem sido sempre a de manter o regime ainda em vigor.

