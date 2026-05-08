Noite de folga para os pais? A Stork e o Kefi uniram-se para lhe facilitar a vida

Se tem filhos entre os dois e os seis anos, há um clube para famílias que está a preparar um programa especial para 16 de Maio, na Estrela.

Está a precisar de um dia sem os miúdos? A Stork propõe que lá deixe os miúdos e vá jantar ao restaurante em frente, o Kefi. No dia 16 de Maio, o programa, pensado para crianças entre os dois e os seis anos, inclui brincadeira livre, muitos jogos, uma sessão de cinema e pizza.

“No Kefi Bistro, os adultos… bem, isso fica ao vosso critério. Quer seja uma mesa para dois e um jantar romântico, ou uma mesa maior para partilhar com amigos, diga-nos o que prefere – nós tratamos de tudo”, lê-se em comunicado da iniciativa.

Stork

A ideia é deixar os miúdos na Stork pelas 18.30, uma vez que a reserva no Kefi ficará marcada para as 19.00. Já a recolha das crianças, terá de ser feita às 21.00. Mas atenção, o preço (33,25€) só inclui o babysitting e o jantar das crianças.

Calçada da Estrela, 100 (Estrela). 16 Mai, Sáb 18.30-21.00. 33,25€

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn