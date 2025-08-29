Estamos junto ao Jardim da Estrela, no número 100 da Calçada. O mobiliário é todo em madeira, as camas estão rentes ao chão, e os livros e os brinquedos à distância de um braço, como recomendam as pedagogias Montessori e Reggio Emilia. São essas as filosofias seguidas por Maria do Carmo Infante e Alice Cardoso, as fundadoras do Stork – um clube bilíngue para pais e filhos, em inglês e português, que se assume também como uma alternativa às creches tradicionais. A abertura está prevista para Outubro, com a estreia do primeiro grupo de brincadeira livre, mas antes há Dia Aberto, a 27 de Setembro, para que as portas se abram de facto e pela primeira vez à comunidade.

São ambas psicólogas: Maria do Carmo tem experiência em escolas e consultório, Alice é especializada em neurociência e educação. Juntas, acreditam ser possível criar um espaço onde as crianças possam crescer com liberdade, segurança e, acima de tudo, tempo para serem de facto crianças. Esse espaço, sugerem, pode muito bem ser o Stork – que significa cegonha em inglês. A inspiração vem precisamente da simbologia dessa ave migratória que associamos ao nascimento e a novos começos. É também, explicam, uma homenagem à infância e ao percurso partilhado entre pais e filhos. Afinal, a ideia deste clube não é que os adultos larguem lá as crianças e vão à sua vida.

Fotografia: Rodrigo Costa Duarte Maria do Carmo Infante e Alice Cardoso, as fundadores da Stork

“É muito importante que aproximemos as vidas dos pais e das crianças nestes primeiros anos, que são tão importantes para o seu desenvolvimento”, diz Alice. Maria do Carmo continua: “Queremos manter os pais por perto, sobretudo as mães que terminam a licença e de repente são forçadas a estar longe dos seus bebés de forma abrupta. É aí que entra o nosso co-work integrado, onde podem trabalhar o tempo que quiserem, os dias que quiserem, e um primeiro mês de desmame, onde programamos momentos para que os pais estejam dentro de sala com os filhos, até que se sintam em segurança para os deixarem com as nossas educadoras.”

Os playgroups, como chamam às “turmas” do Stork, funcionam de segunda a sexta-feira, para crianças de um aos três anos, e há duas modalidades disponíveis: dia completo (590€/mês), das 09.00 às 16.00, ou meio dia (420€/mês), de manhã, das 09.00 às 12.00, ou de tarde, das 14.00 às 17.00.

Por um lado, o “programa curricular” inclui brincadeira livre e exploração em sala, no parque infantil criado pela Kid U Play ou ao ar livre, no Jardim da Estrela. Por outro, actividades orientadas e de enriquecimento, como ateliers de arte, horas do conto, de música e movimento, e outras propostas em torno de competências socioemocionais, de comunicação e auto-expressão. Pelo meio, há lanches e almoços biológicos da Bebé Gourmet.

Imagem 3D, criada por Manel Menano

“Tendo oportunidade, também será possível, por exemplo, à sexta-feira, à hora da leitura, ou ao almoço, organizar momentos em família”, sugere Alice. A ambição é, no fundo, reinventar a educação e substituir o modelo tradicional por uma abordagem centrada na comunidade, que responda aos pais de hoje em dia, mas sobretudo às crianças. Criatividade, autonomia e afecto são, por isso, fundamentais. A aposta é na valorização do ritmo e interesses de cada um, num ambiente bilíngue, intercultural e inclusivo, verdadeiramente focado no bem-estar social, emocional e cognitivo dos mais pequenos.

Já para os pais, o destaque é de facto o espaço com secretárias partilhadas, que permite conciliar o trabalho com a parentalidade. “Tenho dois filhos e uma das minhas preocupações, como alguém que trabalhava de casa, precisamente em projectos de educação com foco no pleno desenvolvimento da criança, era ter um espaço onde pudesse trabalhar mas sem estar longe deles”, partilha Alice. “Nós temos duas entradas distintas, para que os pais não estejam sempre a ver os filhos, e vice-versa, porque isso também seria disruptivo no dia-a-dia, mas há um conforto diferente, porque conseguem ouvir-se e estão perto uns aos outros.”

Imagem 3D, criada por Manel Menano

Há ainda workshops e palestras para adultos, focados em problemáticas tão diversas como os cuidados no pós-parto, a nutrição infantil ou o sono do bebé. “Vamos ter, já em Setembro, uma formação em Primeiros Socorros Pediátricos, com a enfermeira Vera Ortigão, e uma conversa sobre recusa alimentar com a nutricionista Maria Nunes”, revela Maria, antes de destacar as ofertas paralelas para os miúdos: clubes extracurriculares para crianças entre os dois e os nove anos (150€-240€ por trimestre). À segunda, há expressão criativa; à terça, culinária; à quarta, música, movimento e atenção plena; à quinta, ioga; e à sexta, artes criativas. Estas actividades não fazem parte do “Playgroup Membership”, mas há descontos para membros.

“Ao fim-de-semana planeamos promover actividades para toda a família, porque queremos que os pais valorizem o tempo com as crianças, que é tão pouco durante a semana. Por exemplo, queremos abrir as portas do nosso recreio para as famílias virem brincar juntas, porque cada vez menos os pais sabem brincar com as crianças. Num dia-a-dia tão corrido, chegar do trabalho, preparar a comida, dar banhos, não há tempo para brincar. Por isso, aos fins-de-semana, em vez de enchermos isto de oficinas para as crianças, onde os pais também as largam, queremos é fazer actividades para a família: yoga para a família, workshops de cerâmica para a família, propostas que criem momentos de conexão.”

Festas e eventos é outra das apostas do Stork, com o aluguer do espaço e acesso a um catálogo de parceiros. Mas a forma mais fácil de ficar a par de todas as ofertas é participar no Dia Aberto. Está marcado para 27 de Setembro, das 10.00 às 16.00. Ao longo do dia, haverá actividades para todos, desde oficinas criativas a momentos de brincadeira livre, com pinturas faciais e acesso ao recreio interior. Além disso, estará também disponível um brunch com opções saudáveis, como fruta fresca, mini-sanduíches, águas aromatizadas, café e sumos naturais. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade, mas recomenda-se reserva online.

Calçada da Estrela 100. Seg-Sex 08.30-18.00. Playgroup Memberships: 590€/dia completo, 420€/meio-dia.