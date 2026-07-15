Um ano depois de abrir a primeira loja, a família Moreira mudou de poiso e de nome. A Mitso junta agora ainda mais k-beauty, com destaque para a maquilhagem e os cabelos.

Em Junho de 2025, noticiávamos a abertura de uma loja exclusivamente dedicada à k-beauty, ali para os lados de Entrecampos. Mais de um ano depois, a Occasion2Smile mudou de morada e de identidade. Chama-se agora Mitso e ocupa uma loja novinha em folha – maior e com mais visibilidade. "As pessoas procuravam muito outras marcas, o que nos fez querer ampliar. Esta nova loja também acaba por ser mais acolhedora e por deixar os clientes mais à vontade", resume Inês Moreira, uma das sócias deste negócio familiar. "No início, como era a primeira loja, não sabíamos muito bem como é que ia ser a procura. As coisas correram bem. Mas, sobretudo aos fins-de-semana, a loja ficava caótica, já não estava a ser confortável para os clientes", completa Rodrigo Moreira, irmão e sócio.

O interesse pela k-beauty tem levado os dois irmãos a fazer um trabalho constante de procura por novas marcas. Com uma loja maior, a Mitso aumentou o portfólio, mas também as áreas dentro do universo da cosmética e do bem-estar. A nova loja reúne, por isso, novas famílias de produtos, para além do skincare, nomeadamente a maquilhagem, que tem tido cada vez mais procura no mercado português. A par desta nova secção há também novidades ao nível dos produtos para o cabelo e dos produtos de banho, outros dos segmentos ainda pouco explorados no mercado português.

Marcas como a Medicube, SKIN1004 e VT Cosmetics, cobiçadas por todos os aficcionados da k-beauty, continuam presentes na loja. A exclusividade de alguns rótulos também continua a ser um distintivo da Mitso. SKYMILK e Dear Ohneul, duas marcas que têm no leite de burra o seu ingrediente principal, são bons exemplos. Logo a seguir, a Muzigae Mansion e a TFIT.

Reforçado sai também o peso do atendimento personalizado, agora com a possibilidade de experimentar alguns dos produtos na loja para melhor adequar as escolhas às necessidades de cada cliente. Só fica mesmo a faltar a zona dedicada a experiências e tratamentos, numa parte da loja ainda vedada ao público. Para entrar, vai ser preciso esperar mais uns tempos.

Avenida da República, 84 B (Entrecampos). 924 790 453. Seg-Sáb 10.00-19.00

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