Lisboa já tem uma loja totalmente dedicada à cosmética coreana. Fica em Entrecampos

Há clientes dentro da loja, mesmo antes da hora de abertura. O entra e sai tem sido constante desde que a Occasion2Smile abriu na Rua de Entrecampos, há coisa de duas semanas. O chamariz é apenas um – um catálogo recheado de marcas de cosmética coreana e que vai das etiquetas que mais têm viralizado nas redes sociais a produtos ainda pouco conhecidos a Ocidente. Em suma, esta é a primeira loja em Lisboa exclusivamente dedicada à k-beauty.

Um negócio de família que deu os primeiros passos online, em Março do ano passado, instalou-se no TikTok e rapidamente precisou de uma porta aberta para a rua. "Sentíamos que muitas pessoas queriam testar os produtos. Havia um certo receio de que aquele não fosse o produto certo, ou se a textura seria a ideal. Por isso, houve mesmo a necessidade de ter uma loja física", esclarece Inês, o elemento mais jovem do clã Moreira, mas também o primeiro a despertar para o maravilhoso mundo da cosmética coreana.

José Correia

"Sempre gostei muito de séries coreanas. Olhava para a pele daquelas raparigas e ficava admirada – elas são perfeitas. Comecei a procurar produtos e percebi que não havia em Portugal nenhuma loja que skincare coreana. Mas foi só depois de ganhar uma aposta com o meu pai, em Salzburgo, e de ter entrado numa loja de marcas coreanas é que olhei para a minha mãe e pensámos: isto é uma oportunidade", continua.

Pai advogado, mãe contabilista e irmão do marketing – todo um agregado convocado para criar uma empresa especializada em trazer para Portugal uma pequena fatia do vasto universo que é a cosmética coreana. Tudo isto à boleia de uma febre, que já não é de hoje. "O grande problema com que nos deparámos foi o conhecimento sobre os produtos e sobre a regulamentação dos mesmos. Tivemos de fazer muita pesquisa para perceber quais eram os produtos mais adequados e quais os que ainda não se podem comercializar cá. Começámos com poucos produtos e uns tiktoks e vimos que as vendas começaram a subir. Aí, expandimos", completa Inês Melo Moreira.

O TikTok é o principal cartão de visita. Há mesmo quem entre na loja de telemóvel em punho, à procura do produto que viu no vídeo. É o habitat natural para a grande maioria destas marcas, embora nem só de jovens gen z seja feita a comunidade em torno da Occasion2Smile. Pelos vistos, os segredos da beleza coreanas não têm idade. A diferença está mais entre quem sabe bem o que quer e quem precisa de uma ajuda para encontrar o produto (ou a rotina) ideal. Para isso, há sempre alguém disposto a ajudar e, normalmente, alguém que conhece todos os produtos, de trás para a frente.

José Correia

No topo da tabela de popularidade estão três pesos pesados da indústria – ANUA, SKIN1004 e Haruharu Wonder. Da Round Lab chega premiado tónico 1025 Dodko. Da VT Cosmetics, uma linha de produtos com tecnologia de microneedling integrada. Beauty of Joseion, Medicube e COSRX são outras das marcas que vai encontrar nas estantes. Uma delas está reservada a marcas emergentes no mercado europeu, como é o caso da SKYMILK, com produtos à base de leite de burra.

A busca por novidades é constante, mas a Occasion2Smile também está a fazer crescer algumas gamas dentro da loja. É certo que o skincare continua a representar a maior fatia, mas os segmentos da maquilhagem e dos produtos para o corpo têm estado a crescer e a procura a aumentar. No caso da primeira, já se adivinham alguns best-sellers, como a base da Tirtir, que os irmãos Melo Moreira garantem ser um fenómeno no TikTok, ou os recém-chegados produtos da Tfit. E, acredite, da terra de onde estes vieram virão muitos mais.

Rua de Entrecampos, 46B (Entrecampos). Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-14.00

