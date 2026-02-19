Nomeados aos Óscares estão novamente nos cinemas e com um preço especial

Ainda vai a tempo de ver no grande ecrã alguns dos filmes que estão a marcar a corrida aos Óscares – e por menos de seis euros.

Ficou com pena porque lhe deu a preguiça e não viu aquele filme nomeado aos Óscares no cinema? Não teve oportunidade de ver o Timothée Chalamet de bigode (e monocelha) em Marty Supreme? Os Cinemas NOS vão exibir os filmes que estão a marcar a temporada de prémios e com preços mais baixos do que o habitual. Entre esta quinta-feira, 19 de Fevereiro, e 26 de Março, diversos nomeados podem ser vistos por 5,95€, através de um bilhete especial válido para uma sessão em qualquer dia da semana, incluindo fins-de-semana, e em qualquer horário.

O bilhete pode ser adquirido em todos os canais de venda dos Cinemas NOS e é apenas válido para salas standard e sessões 2D. Quem quiser ir um pouco mais longe na experiência pode fazê-lo mediante pagamento adicional. As salas XVision têm um acréscimo de 1€ (o que fixa o bilhete Óscares nos 6,95€) e a sala XL Vision implica um acréscimo de 2,15€ (total de 8,10€). Também estão disponíveis upgrades para sessões 3D, com os respectivos óculos, e para outras salas Premium. Ficam de fora desta campanha as salas IMAX, ScreenX e 4DX, e a oferta não é acumulável com outras promoções em vigor.

Durante este período, os Cinemas NOS exibem e repõem vários dos títulos nomeados, permitindo acompanhar no grande ecrã alguns dos filmes que mais têm marcado a temporada. Entre os nomeados em exibição contam-se Batalha Atrás de Batalha, Pecadores, Hamnet, Marty Supreme, Valor Sentimental, Bugonia, O Agente Secreto, Arco, Zootropolis, Little Amélie or The Character of Rain, Blue Moon e Se Eu Tivesse Pernas, Dava-te Um Pontapé. A disponibilização pode variar consoante a sala e a semana, pelo que convém confirmar a programação antes de sair de casa.

Em paralelo, a NOS prepara ainda a 10.ª edição da Festa dos Óscares, marcada para 14 de Março, no Centro Colombo, em Lisboa, uma iniciativa que permite o acesso exclusivo à exibição de alguns dos filmes nomeados nas salas dos Cinemas NOS Colombo.

A 98.ª cerimónia dos Óscares realiza-se a 15 de Março, em Los Angeles. Até lá, há mais de um mês para recuperar atrasos e rever os favoritos.

