Nos seus dez anos, MAAT lança maior exposição de sempre da colecção, enfermeiras pára-quedistas e IA

Entre nomes habituais, como o de Pedro Cabrita Reis, e estreias como a de Paulo Furtado, programação de 2026 do MAAT terá "várias surpresas".

Estávamos em Outubro de 2016 e a abertura do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) era um dos grandes acontecimentos do ano. Primeiro (e desculpem os artistas), o impacto da arquitectura da MAAT Gallery, desenhada pelo estúdio de Amanda Levete, era um arrombo no que se vira até então em Lisboa. As peregrinações iniciais ao museu fundaram-se essencialmente nisso, inundando as redes sociais de selfies no terraço ou em frente à curvatura branca em cerâmica. Entre as 12.00 e as 19.00 do dia da inauguração, o feriado da Implantação da República, passaram pelo museu mais de 15 mil pessoas, com a ponte pedonal que liga ao Museu dos Coches a ser encerrada por causa da enchente.

Quase dez anos depois, o burburinho diminuiu, mas os números continuam a formar novos recordes. Em 2024 (ainda não há dados do ano passado), a instituição contabilizou 380 mil entradas, o maior número de sempre desde a abertura, uma boa parte das quais (quase 70%) para ver "Plug-in", de Joana Vasconcelos. E 2026, ano em que o museu celebra o seu décimo aniversário, poderá não ficar atrás. A programação anunciada pelo MAAT inclui a maior exposição de sempre em torno da colecção da Fundação EDP, mas também a artista brasileira Anna Maria Maiolino, o suíço-americano Christian Marclay, as enfermeiras paraquedistas em serviço na África colonial retratadas por Margarida Correia, uma exposição sobre a antiga carpintaria da Central Tejo, Pedro Cabrita Reis ou Paulo Furtado (aka The Legendary Tigerman), com Yolanda Correia e Eduardo Brito. A lista não fica por aqui, acrescentando-se uma exposição especial para Outubro (o mês do aniversário, que contará com uma série de eventos ainda por divulgar), que abordará um dos temas do momento: a inteligência artificial. Com "Energias da IA", o museu quer discutir "a presença e o impacto da inteligência artificial nas artes e na sociedade, colocando em diálogo o trabalho de artistas internacionais e portugueses".

Autor não identificado Arquivo pessoal da Enfermeira Aura Teles

A colecção em grande

"Turn around. Um olhar sobre a Coleção de Arte Fundação EDP", a inaugurar a 11 de Fevereiro e dividida em duas partes (a segunda arranca a 29 de Abril), será certamente o centro gravitacional do ano. Com a curadoria de João Pinharanda, Margarida Chantre e Sérgio Mah, a exposição vai ocupar o MAAT Central sob uma organização desobediente a temas, tempos ou núcleos de artistas. "A selecção e montagem das obras foram pensadas em diálogo com as características espaciais e arquitectónicas das duas galerias, explorando afinidades e tensões estéticas e conceptuais entre artistas de diferentes gerações, géneros e disciplinas artísticas", explica a organização.

Gabriel Abrantes Still do filme 'A Brief History of Princess X', 2016. Coleção de Arte Fundação EDP

Do seu corpo farão parte nomes bem assentes do panorama artístico português, como Joana Vasconcelos, José Pedro Croft, Jorge Molder, Paulo Nozolino, Gabriel Abrantes, Ana Jotta, Fernanda Fragateiro, Francisco Tropa ou Helena Almeida. Ao todo, serão expostas cerca de 100 obras das perto de 1500 que compõem uma das mais importantes colecções de arte contemporânea nacional.

Para este ano guardam-se, ainda, "uma edição especial do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, a atribuição do Grande Prémio Fundação EDP Arte e, ainda uma exposição dedicada às publicações que o museu tem vindo a realizar", destaca a organização.

Pode consultar a programação completa de 2026 aqui.

