Nostálgicos, esta é para vocês: VinTV, o novo canal que recupera clássicos da televisão

A Dreamia vai lançar um novo canal dedicado a produções das décadas de 70, 80 e 90. O VinTV estreia a 4 de Maio e promete séries e filmes que marcaram gerações.

Quando ouve Michael Knight pensa num rapper de Telheiras ou no piloto do famoso carro KITT? Se a resposta é a segunda, VinTV é o canal de televisão que está a precisar. A empresa de canais temáticos Dreamia prepara-se para reforçar a sua presença no panorama televisivo nacional com o lançamento de um novo canal dedicado aos clássicos das décadas de 70, 80 e 90, que estreia a 4 de Maio.

Com um portefólio que já inclui o Hollywood, o Panda, o Casa e Cozinha ou o Blast, a Dreamia aposta agora num projecto com foco na nostalgia, dirigido sobretudo a um público com mais de 45 anos, mas sem excluir outras gerações. O VinTV – sigla para Vintage Television – quer assumir-se como um ponto de encontro entre quem cresceu com estes conteúdos e quem os descobre agora, cruzando a memória afectiva dos millennials com a curiosidade da geração Z. Em comunicado, a CEO Susanna Barbato sublinha a relevância da nostalgia no consumo actual de entretenimento, apontando para uma procura crescente por conteúdos com identidade e ligação emocional.

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A grelha arranca com títulos bem conhecidos da televisão internacional e nacional, como Beverly Hills 90210, Serviço de Urgência, Alf – Uma Coisa do Outro Mundo, Crime, Disse Ela, Quem Sai aos Seus, O Justiceiro ou Massa Fresca. Ao fim-de-semana, o canal reserva espaço para o cinema, com clássicos como Flashdance e Footloose, reforçando a ideia de uma programação pensada como viagem no tempo, mas com apelo transversal.

O lançamento do VinTV coincide também com uma mudança, uma vez que este vem vem substituir o Biggs, cuja audiência tem vindo a cair nos últimos anos, em linha com a migração dos públicos mais jovens para o digital.

Depois de ter sido lançado em Espanha em 2025, o VinTV chega agora a Portugal e estará disponível nas principais operadoras nacionais, bastando aceder à box para encontrar o canal.

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