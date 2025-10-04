O brunch do Cotidiano chegou ao Marquês de Pombal

O novo espaço mantém o conceito de brunch todo o dia, mas o menu inclui novos pratos, com destaque para as panquecas de cinnamon roll.

O primeiro Cotidiano na cidade abriu no Chiado, em 2019, com brunch todos os dias e opções vegan a toda a hora. Seguiu-se uma segunda localização, na Praça do Comércio, e agora uma terceira, junto ao Marquês de Pombal, no número 29B da Rua Mouzinho da Silveira. O conceito é o mesmo, mas há novos pratos e uma esplanada espaçosa, para aproveitar sempre que o sol der um ar de sua graça.

“Queríamos continuar a expandir o brunch club e criar mais um espaço onde as pessoas se sintam em casa, quer seja para um brunch demorado ou um almoço rápido”, diz em comunicado Lourenço Pestana, responsável pelo projecto, que fez nascer com os seus amigos Pedro Sotero e Pedro Ferreira. Na mesma nota, assegura-se ainda o “compromisso com ingredientes frescos e produtores locais”. “Acreditamos que um brunch incrível começa na qualidade dos produtos que usamos. Esse detalhe faz toda a diferença.”

Cotidiano Panquecas de cinnamon roll

Entre os pratos exclusivos da nova morada, destacam-se as panquecas de cinnamon roll (10€), mas também novas tostas, como a de ovos e bacon assado com maple syrup (11€). Há ainda ovos turcos (9€), tacos de bacalhau panado e frito (143) e poke bowls (14€-15€), por exemplo. A oferta de bebidas vai dos clássicos cafés de especialidade a opções como matcha de morango. E, se quiser levar companhia, o espaço é amigo dos animais – “dog-friendly”, lê-se em comunicado à imprensa.

Rua Mouzinho da Silveira, 29B (Marquês de Pombal). Seg-Dom 11.00-17.00

