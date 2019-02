Cotidiano: brunch todos os dias e opções vegan a toda a hora

Lourenço Pestana é vegetariano mas os seus dois sócios, Pedro Sotero e Pedro Ferreira, comem de tudo. Em comum têm o gosto por comer bem e o conceito de all day food, comida que se come a toda a hora, independentemente de ser um prato de ovos, uma torre de panquecas ou uma sopa. No Cotidiano, novo café no Chiado, há tudo isto, em versões vegan ou normais, sem esquecer opções sem glúten.

Aos três amigos, que já tinham uma empresa de animação turística na cidade, juntou-se Meguy Pereira, a chef responsável pela carta. O requisito do brunch é logo preenchido com um menu disponível todos os dias e que inclui iogurte com granola, pêra assada, frutos vermelhos, manteiga de amendoim caseira e mel, escolha de ovos (mexidos, estrelados ou escalfados), bacon e abacate, húmus de beterraba, fatias de pão da Gleba, pão de cereais caseiro, café ou latte (15€).

Fotografia: Manuel Manso

As opções depois dividem-se em smoothie bowls, como a de açaí (7,50€), a tropical de pitaya (9€) ou a verde de matcha (8€), todas com a granola portuguesa da Going Nuts. No capítulo panquecas, daquelas altas e bem empilhadas, há de tudo – das sugar mummy, com manteiga e xarope de ácer (6€), às monster chocolate, com molho de chocolate e caramelo, banana caramelizada e grué de cacau (7€) ou as badass, uma versão salgada com bacon, ovo estrelado e maple syrup (7€). “E depois temos umas vegan junkie”, ri-se Lourenço, as sugar daddy, com maple syrup e banana caramelizada em açúcar de coco (7,50€) ou as rebel, com manteiga de amendoim caseira, banana caramelizada, granola e flocos de coco (8€). Não estranhe se as panquecas vegan demorarem mais a sair – a massa destas é feita no momento para se manterem bem fofas.

Fotografia: Manuel Manso

Há tostas e bons pães doces caseiros, como o de banana ou uma versão de coco, vegan e sem glúten, servidos com fruta, manteiga de amendoim e granola (5€). E três opções de ovos, da mais clássica opção servida em pão, com escolha do tipo de ovo que se quer e o acompanhamento (8,50€), aos ovos Benedict cor-de-rosa, com o molho holandês feito com um extracto de beterraba, e servidos com salada (7,50€) ou uma shakshuka verde, com molho de curgete, espinafres, coentros ligeiramente picantes com tomate confit, mozzarella e tosta de pão (8€). Tudo com extras possíveis – mais abacate? Mais bacon? Mais salmão fumado? Mais cogumelo portobello? É o que quiser.

Fotografia: Manuel Manso

Aos dias de semana há ainda um menu de almoço, com uma sopa, feita com os produtos mais frescos do mercado todos os dias, ovo escalfado e lascas de parmesão, e opção de escolha entre uma salada ou hambúrguer de cogumelo portobello, uma limonada e café (12€).

“Estamos atentos às tendências e queríamos um menu adaptado a todos”, reforça Lourenço, mas ao mesmo tempo queriam algo mais sóbrio – isso está comprovado na decoração, em tons verde profundo e terra, com sofás de veludo e mesas de mármore. Um ambiente que existe também no piso debaixo do Cotidiano, por enquanto ainda fechado, mas onde será possível pegar no seu computador e ir para lá trabalhar.

Fotografia: Manuel Manso

Outro dos objectivos deste café-restaurante, que quer precisamente fazer parte do quotidiano e ser um sítio para repetir, é trabalhar com pequenas empresas e empreendedores. Por enquanto já estão a trabalhar com a Nãm Mushroom Farm, que recolhem as borras de café para produzir cogumelos, os mesmos utilizados depois na carta; e com dois belgas, que vão produzir uma cerveja artesanal marca Cotidiano à base de champanhe e que cumpre a segunda parte do slogan late mornings&early drinks. Para beber há sumos prensados a frio sempre a rodar (3,50€), batidos, bebidas com café de torra natural 50% arábica e 50% robusta e o copo ao final da tarde também se pode fazer com vinho a copo.

Rua do Crucifixo, 2 (Chiado). Ter-Dom 10.00-18.00

