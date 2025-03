Os melhores novos brunches em Lisboa

Denis Nikiforov chegou da Rússia em 2023, com ideias de abrir um restaurante. E assim foi. No final de Outubro de 2024, ao lado de Nikita Pirogov, deu a conhecer o Alba Bistro. Fica no Largo do Rato e dedica-se ao brunch, mas quer mostrar que este grande pequeno-almoço tem mais para dar do que tostas de abacate. A carta não é longa e vai mudando, mais ou menos, a cada dois meses, mas mantêm-se sempre alguns pratos. As omeletes (14€) são populares: há de cogumelos e trufa, de camarão, e de espinafres e espargos. Outras opções incluem os croquetes de batata e queijo, com queijo creme azedo e caviar vermellho (12€), o roti com salmão, queijo creme de limão, espargos e ovo cozido (12€) e a croque madame com molho de trufa (13€), que leva presunto, queijo gouda e ovos mexidos. O café é da Torra e da Kawa, mas a verdadeira especialidade do Alba é o matcha, que pode ser pedido em shot ou numa versão maior. Além de ser servido quente, com pinhão, nozes ou algas e feijão edamame, também é servido frio, como acontece no bumble matcha (6€), com sumo de laranja e xarope de agave. Para os mais indecisos, há um set de degustação de até três variedades de matcha (7€).