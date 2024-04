Os melhores pequenos-almoços em Lisboa

Podem ser os croquetes os mais afamados da carta, mas em plena Estrada de Benfica a Califa tem muito por onde escolher – e também por isso a pastelaria continua a passar no teste do tempo. Aberta em 1968, foi o primeiro café do bairro com projecção no resto da cidade. Tem três pisos: no primeiro andar fica o restaurante (um upgrade com 45 anos), café no R/C e a magia acontece toda na cave. É daí saem as estrelas da companhia: além dos croquetes, foi aqui que nasceu o Pastel de São Domingos de Benfica, após um desafio lançado pela junta de freguesia às suas pastelarias de fabrico próprio. Se o que procura é um pequeno-almoço tradicional, à moda antiga, eis a resposta.