O cinema grátis está de volta à Quinta das Conchas

O CineConchas arranca a 25 de Junho. A programação, que se estende até 11 de Julho, inclui nove sessões de entrada livre.

A cinema grátis não se olha o dente. O CineConchas está de volta à Quinta das Conchas entre 25 de Junho e 11 de Julho, de quinta-feira a sábado, às 21.45. A programação arranca com o thriller Foi Só Um Acidente, de Jafar Panahi, distinguido com uma Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2025.

O cartaz, com um total de nove sessões, estende-se por três fins-de-semana, e sempre com fitas acabadas de sair das salas de cinema. Na primeira semana, além do drama de Panahi, poderá ver Nuremberga de James Vanderbilt (26 de Junho) e Goat: O Maior de Todos de Tyree Dilihay (27 de Junho).

Já na segunda semana, de 2 a 4 de Julho, vão ser exibidos Os Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, Mais Forte Que Eu de Kirk Jones e 13 Dias, 13 Noites! de Martin Bourboulon. Segue-se, de 9 a 11 de Julho, Valor Sentimental de Joachim Trier (9 de Julho), Marty Supreme de Josh Safdie (10 de Julho) e, para terminar em grande, um filme para toda a família: a animação de ficção-científica Saltitões de Daniel Chong (11 de Julho).

Parque das Quintas das Conchas e dos Lilases (Lumiar). 25 Jun-11 Jul, Qui-Sáb 21.45. Entrada livre

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