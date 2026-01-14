O “Havai da Europa” fica em Portugal – e foi eleito como o principal destino mundial para 2026

[category]
[title]
A abundância de praias e paisagens vulcânicas faz da Madeira um óptimo destino de férias ao longo de todo o ano. A ilha foi distinguida nos prémios do TripAdvisor.
Janeiro pode ser um mês deprimente. Entre o mau tempo, os dias escuros e a falta de dinheiro depois do Natal, torna-se evidente a necessidade de arranjarmos algum estímulo para as nossas vidas – é, portanto, a altura perfeita para começar a ver opções de férias.
Para ajudar a planear as próximas viagens, o TripAdvisor revelou os vencedores “Best of the Best” dos seus Travellers’ Choice Awards de 2026. Há várias categorias, mas uma das mais entusiasmantes é a de “Destinos em Ascensão”, criada para reconhecer os locais que o site de viagens considera prestes a ter um grande ano.
Os prémios baseiam-se em dados de 2025, tendo em conta tanto a “qualidade como a quantidade de avaliações” que determinado lugar recebeu nos últimos 12 meses. Depois de analisar os números, a ilha da Madeira foi eleita como o destino mais em voga em todo o mundo.
O arquipélago português é por vezes descrito como o “Havai da Europa” graças às suas dramáticas paisagens vulcânicas, aos oceanos de azul intenso e à abundância de praias. Por esse motivo, não é tão concorrida como as Canárias e outros destinos turísticos mais populares. É conhecida pelos excelentes trilhos e mantém uma atmosfera bastante descontraída durante a maior parte do ano.
Segundo o TripAdvisor, os maiores atractivos da Madeira são a sua “belíssima arquitectura e o clima ameno durante todo o ano”, embora os invernos possam ser um pouco mais chuvosos do que no Havai. Se estiver a planear uma viagem, temos um guia sobre as melhores alturas para visitar que pode ler aqui.
Embora existam voos a partir de grandes cidades como Londres, Paris e Lisboa, não é a ilha mais acessível. Por isso, não é tão concorrida como as Canárias e outros destinos turísticos populares. É conhecida por excelentes trilhos para caminhar e mantém-se bastante tranquila durante a maior parte do ano.
Tbilissi ficou em segundo na mesma categoria. A capital da Geórgia,oferece aos visitantes algo “saído directamente das páginas de um conto de fadas gótico”, segundo o TripAdvisor. Chicago ficou em terceiro lugar, graças aos transportes acessíveis, à vida cultural vibrante e à óptima comida. Não se experimenta verdadeira deep-dish pizza até visitar a cidade onde esta nasceu.
Aqui ficam as principais recomendações de viagem do TripAdvisor para 2026, segundo milhares de avaliações no site.
[category]
[title]
