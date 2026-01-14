O “Havai da Europa” fica em Portugal – e foi eleito como o principal destino mundial para 2026

A abundância de praias e paisagens vulcânicas faz da Madeira um óptimo destino de férias ao longo de todo o ano. A ilha foi distinguida nos prémios do TripAdvisor.

Janeiro pode ser um mês deprimente. Entre o mau tempo, os dias escuros e a falta de dinheiro depois do Natal, torna-se evidente a necessidade de arranjarmos algum estímulo para as nossas vidas – é, portanto, a altura perfeita para começar a ver opções de férias.

Para ajudar a planear as próximas viagens, o TripAdvisor revelou os vencedores “Best of the Best” dos seus Travellers’ Choice Awards de 2026. Há várias categorias, mas uma das mais entusiasmantes é a de “Destinos em Ascensão”, criada para reconhecer os locais que o site de viagens considera prestes a ter um grande ano.

Os prémios baseiam-se em dados de 2025, tendo em conta tanto a “qualidade como a quantidade de avaliações” que determinado lugar recebeu nos últimos 12 meses. Depois de analisar os números, a ilha da Madeira foi eleita como o destino mais em voga em todo o mundo.

O arquipélago português é por vezes descrito como o “Havai da Europa” graças às suas dramáticas paisagens vulcânicas, aos oceanos de azul intenso e à abundância de praias. Por esse motivo, não é tão concorrida como as Canárias e outros destinos turísticos mais populares. É conhecida pelos excelentes trilhos e mantém uma atmosfera bastante descontraída durante a maior parte do ano.

Photograph: schusterbauer.com / Shutterstock

Segundo o TripAdvisor, os maiores atractivos da Madeira são a sua “belíssima arquitectura e o clima ameno durante todo o ano”, embora os invernos possam ser um pouco mais chuvosos do que no Havai. Se estiver a planear uma viagem, temos um guia sobre as melhores alturas para visitar que pode ler aqui.

Tbilissi ficou em segundo na mesma categoria. A capital da Geórgia,oferece aos visitantes algo “saído directamente das páginas de um conto de fadas gótico”, segundo o TripAdvisor. Chicago ficou em terceiro lugar, graças aos transportes acessíveis, à vida cultural vibrante e à óptima comida. Não se experimenta verdadeira deep-dish pizza até visitar a cidade onde esta nasceu.

Os destinos de viagem em ascensão no mundo

Aqui ficam as principais recomendações de viagem do TripAdvisor para 2026, segundo milhares de avaliações no site.

Madeira, Portugal Tbilissi, Geórgia Chicago, Estados Unidos Quy Nhon, Vietname Puerto Escondido, México Milão, Itália Glasgow, Reino Unido Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Recife, Brasil San Carlos de Bariloche, Argentina

