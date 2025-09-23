Lisboa

O MAAT faz 9 anos e a festa inclui visitas, yoga, DJs e entrada livre no dia 5 de Outubro

Há nove anos, abria o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia. O programa de festas arranca a 27 de Setembro e inclui visitas, performances, música, poesia e bem-estar.

MAAT
D.R.
O MAAT faz nove anos no dia 5 de Outubro, mas a festa começa bem antes, já este sábado. A programação festiva inclui uma festa com DJs convidados, feita em parceria com o Lisb-On, visitas guiadas, aulas de yoga, poesia e um dia de entrada livre, mesmo a tempo de ver as novas exposições.

E o próximo sábado, 27 de Setembro, é o primeiro dia para marcar na agenda. A partir das 16.00 e até às 02.00, a festa MAAT x Lisb-On leva música à Praça do Carvão, transformando-a numa pista de dança. Em parceria com o Jardim Sonoro, o cartaz apresenta os DJs Camelphat e MAGA para uma festa à beira-rio. Ainda antes disso, pode sempre preparar-se para bailar a céu aberto com a ajuda de uma aula de yoga, a partir das 09.30, na exposição de Miriam Cahn.

"Formas no Espaço… através da Luz (no Tempo)", Cerith Wyn Evans, MAAT
AGOSTINO OSIO"Formas no Espaço… através da Luz (no Tempo)", Cerith Wyn Evans

No domingo, dia 28 de Setembro, o museu continua em clima de celebração, primeiro com um Open Mic de Poesia, em parceria com o Festival de Poesia de Lisboa, a partir das 11.00. Depois das leituras, as canções. Às 19.00 e durante uma hora, o MAAT assinala o Dia Mundial da Música com uma "experiência musical meditativa", ao som de taças de cristal, gongos e flautas.

O fim-de-semana vai ficar também marcado por uma agenda de actividades para os mais pequenos. Sábado e domingo, crianças entre os sete e os 12 anos são convidadas a explorar a Central Tejo. Durante a semana seguinte, decorrem ainda várias oficinas orientadas para a ciência.

No dia 5 de Outubro, dia de aniversário do MAAT, a entrada no museu é gratuita. Oportunidade para visitar duas novas exposições. Uma delas – "Formas no Espaço... através da Luz (no Tempo)", de Cerith Wyn Evans – vai reunir esculturas de luz, instalações sonoras e vídeos na Galeria Oval. Integrada na BoCA, também a instalação Coral dos Corpos sem Norte, de Kiluanji Kia Henda, estará visitável na Praça do Carvão.

'Coral dos Corpos sem Norte", de Kiluanji Kia Henda
DR'Coral dos Corpos sem Norte", de Kiluanji Kia Henda

E porque nem tudo vai girar em torno da arte, o museu recebe a iniciativa internacional Repair Café, ou seja, uma equipa de voluntários que vai estar disponível para reparar pequenos electrodomésticos. Enquanto espera, pode sempre juntar-se a uma das visitas guiadas programadas para esse dia – há percursos temáticos e outros mais curtos, de apenas 30 minutos.

Avenida de Brasília (Belém). Qua-Seg 10.00-19.00. 11€. Entrada livre no dia 5 de Outubro

Últimas notícias
