O MAAT faz 9 anos e a festa inclui visitas, yoga, DJs e entrada livre no dia 5 de Outubro

Há nove anos, abria o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia. O programa de festas arranca a 27 de Setembro e inclui visitas, performances, música, poesia e bem-estar.

O MAAT faz nove anos no dia 5 de Outubro, mas a festa começa bem antes, já este sábado. A programação festiva inclui uma festa com DJs convidados, feita em parceria com o Lisb-On, visitas guiadas, aulas de yoga, poesia e um dia de entrada livre, mesmo a tempo de ver as novas exposições.

E o próximo sábado, 27 de Setembro, é o primeiro dia para marcar na agenda. A partir das 16.00 e até às 02.00, a festa MAAT x Lisb-On leva música à Praça do Carvão, transformando-a numa pista de dança. Em parceria com o Jardim Sonoro, o cartaz apresenta os DJs Camelphat e MAGA para uma festa à beira-rio. Ainda antes disso, pode sempre preparar-se para bailar a céu aberto com a ajuda de uma aula de yoga, a partir das 09.30, na exposição de Miriam Cahn.

AGOSTINO OSIO "Formas no Espaço… através da Luz (no Tempo)", Cerith Wyn Evans

No domingo, dia 28 de Setembro, o museu continua em clima de celebração, primeiro com um Open Mic de Poesia, em parceria com o Festival de Poesia de Lisboa, a partir das 11.00. Depois das leituras, as canções. Às 19.00 e durante uma hora, o MAAT assinala o Dia Mundial da Música com uma "experiência musical meditativa", ao som de taças de cristal, gongos e flautas.

O fim-de-semana vai ficar também marcado por uma agenda de actividades para os mais pequenos. Sábado e domingo, crianças entre os sete e os 12 anos são convidadas a explorar a Central Tejo. Durante a semana seguinte, decorrem ainda várias oficinas orientadas para a ciência.

No dia 5 de Outubro, dia de aniversário do MAAT, a entrada no museu é gratuita. Oportunidade para visitar duas novas exposições. Uma delas – "Formas no Espaço... através da Luz (no Tempo)", de Cerith Wyn Evans – vai reunir esculturas de luz, instalações sonoras e vídeos na Galeria Oval. Integrada na BoCA, também a instalação Coral dos Corpos sem Norte, de Kiluanji Kia Henda, estará visitável na Praça do Carvão.

DR 'Coral dos Corpos sem Norte", de Kiluanji Kia Henda

E porque nem tudo vai girar em torno da arte, o museu recebe a iniciativa internacional Repair Café, ou seja, uma equipa de voluntários que vai estar disponível para reparar pequenos electrodomésticos. Enquanto espera, pode sempre juntar-se a uma das visitas guiadas programadas para esse dia – há percursos temáticos e outros mais curtos, de apenas 30 minutos.

Avenida de Brasília (Belém). Qua-Seg 10.00-19.00. 11€. Entrada livre no dia 5 de Outubro

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp