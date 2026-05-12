O Spotify faz anos e diz-lhe qual é o seu artista mais ouvido de sempre

Chama-se ‘A Festa do(s) (20) Ano(s)’ e é uma espécie de Wrapped antecipado. A nova funcionalidade da plataforma sueca viaja até ao seu primeiro dia na aplicação para lhe mostrar o seu artista e músicas mais ouvidas de sempre.

O Wrapped do Spotify este ano chegou mais cedo, mas, desta vez, não é só sobre o que ouviu em 2026, mas sim desde que criou conta na plataforma de streaming. Para celebrar duas décadas de existência, o Spotify lançou a funcionalidade A Festa do(s) (20) Ano(s), uma ferramenta que permite aos utilizadores viajar no tempo e celebrar o seu passado musical, desde as primeiras experiências na plataforma até às obsessões actuais.

Basta pesquisar por “Spotify 20” ou “Festa do ano” na aplicação para aceder a um arquivo pessoal que revela dados concretos, como a data exacta em que criou a sua conta ou a primeira música que ouviu nesta app. Além disso, a plataforma identifica o artista que mais ouviu ao longo de todo este percurso, culminando na criação de uma playlist para (re)descobrir as suas 120 músicas mais ouvidas e várias imagens personalizada pronta a ser partilhada nas redes sociais.

Para aceder a esta funcionalidade clique neste link.

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