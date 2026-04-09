Obra do segundo túnel de drenagem de Lisboa deve terminar em 2029

Túnel começou a ser construído no final do ano passado. Sobre o fecho da estação de metro de Santa Apolónia não há novidades.

O túnel do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL) entre Chelas e o Beato deverá estar concluído em 2029, afirmou esta quarta-feira, 8 de Abril, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, durante a visita de Raffaelle Fitto, vice-presidente da Comissão Europeia, à obra. "Dentro de um ano, já estamos a falar no fim de 2026, está todo pronto este túnel [Monsanto-Santa Apolónia], com saída para o rio, e depois também o túnel Chelas-Beato ficará pronto em 2029", declarou Carlos Moedas, citado pela agência Lusa.

Sob um investimento total de cerca de 250 milhões de euros, o PGDL (que foi anunciado pela primeira vez em 2006, avançou em 2015, durante o mandato de Fernando Medina, e viu arrancar a construção dos túneis em 2023, com Carlos Moedas) foi a solução apresentada pela cidade para enfrentar cheias e inundações, que se prevêem cada vez mais frequentes como resultado das alterações climáticas.

O presidente da CML sublinhou que o plano envolve mais do que estes dois túneis, apontando para a importância da bacia de retenção da Praça de Espanha ou o sistema de drenagem de Sete Rios. "É bom saber que mesmo durante os períodos que tivemos das chuvas uma parte deste plano de drenagem já evitou que em Lisboa a situação fosse pior", acrescentou o autarca.

Sobre o fecho previsto da estação de metro de Santa Apolónia, para obras de reforço estrutural, não há novidades quanto a datas. "Estamos à espera dos cálculos do Laboratório Nacional de Engenheira Civil para começar parte da obra", explicou Carlos Moedas. A última previsão, dada em Dezembro do ano passado, apontava para o início da intervenção em Janeiro ou Fevereiro deste ano, com uma duração de oito meses, mas não se concretizou.

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