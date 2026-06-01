Os miúdos estão bem: MILímetro regressa à Casa Capitão com programação feita por jovens

O festival que transforma o público em programadores culturais está de volta. A terceira edição é feita em parceria com a Associação Viver Melhor o Beato.

Feito por jovens e para jovens, o MILímetro regressa à Casa Capitão este sábado, 6 de Junho, para a sua terceira edição, com um programa gratuito e multidisciplinar que inclui debates, workshops, concertos, DJ sets e dança, procurando reflectir as vivências e ansiedades destes jovens.

A grande novidade deste ano é a parceria com a Associação Viver Melhor o Beato (AVMB), cujos jovens tomam agora as rédeas do projecto. Depois de, em anos anteriores, os alunos da Escola Artística António Arroio e da Skoola terem deixado de ser apenas público para assumirem o papel de programadores, a responsabilidade passa para um novo grupo de 17 nomes a fixar: Adonai Nobre, Ariana Keita, Beatriz Pinto, Claudio Fraga, Diogo Dias, Elisa Peralta, Ferdinando Maia, Iuri Viegas, Ivan Ramos, João Alves, José Cabral, Leandro Bettencourt, Orlando Dias, Paulo Montes, Rafael Viegas, Santiago Vaz e Wilson Keita.

O resultado desta curadoria é um programa, concentrado num único dia, que demonstra as vivências, os interesses e preocupações desta geração. O cartaz musical da Casa Capitão vai contar com as actuações de Deejay Rifox, Décio, Afonso & Nairon, lian:e, VK e Gavi.

A oferta cultural não se esgota nos concertos. Ao longo do dia, haverá espaço para a dança, com uma oficina de kizomba orientada por Santos Aurio, e para as artes plásticas, através de um workshop de serigrafia dinamizado pela Oficina Fritta e de uma exposição com a assinatura da própria AVMB.

O debate também faz parte dos planos, estando programada uma conversa focada nas transformações recentes do bairro do Beato – discutindo como tem mudado e para quem –, além de um outro painel de discussão que conta com a curadoria da Kosmicare.

Rua do Grilo, 119 (Beato). 6 Jun (Sáb). Entrada livre

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